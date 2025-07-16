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三元能源火警救災今遇防空演習 唯恐鋰電池再燃…消防持續灌水中
三元能源科技公司爆炸火警昨天撲滅，今天消防局仍派車持續灌救，避免廠內鋰電池復燃。今天下午高雄舉行城鎮韌性防空演習，消防局表示，灌救行動仍持續不中斷。
三元能源14日凌晨5時許發生爆炸火警，造成13名員工、1名外包商，以及3名消防隊員受輕傷，高雄市消防局搶救26小時，直到昨天上午7時46分宣布撲滅火勢。
由於廠房內半成品區堆置約200萬顆「21700」規格鋰電池，在爆炸火警延燒下，半成品區樓頂塌陷，囤積的鋰電池射出，消防局唯恐鋰電池再生作用，今天仍派消防車持續灌水降溫。
由於今天下午1時30分至2時，高雄市舉行城鎮韌性防空演習，全民都需配合疏散避難，但是，高雄市消防局表示，對三元能源灌水抑制鋰電池復燃，今天灌水救災工作不受演習影響，仍持續救災。
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