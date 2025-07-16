隔街是住宅 「不知危險這麼近」

三元能源科技高雄小港區鋰電池工廠大火，小港居民質疑火災前一晚就聞到異味，更不滿三元欺瞞廠區設儲能櫃，離住宅僅一街之隔「不知離危險這麼近」。高雄市勞檢處今年四月曾發現該廠化學品登載不實，待鑑定出爐後將進行處分。

立委賴瑞隆昨天邀經濟部園區管理局長楊志清與高雄市府在小港區公所開檢討會，廿名里長到場。賴瑞隆說，三元廠房離住宅區太近，要求經濟部與市府兩周內提檢討報告，追查申設過程及大火原因。

台泥團隊在檢討會上鞠躬致歉，強調火災前工廠沒有異狀、儲能櫃也是公開訊息，日後會加強與地方互動，適時化解疑慮。

台泥董事長張安平已要求高階主管組專責小組，落實與鄰里溝通，確保資訊透明，積極回應社區關切。他強調，理解社會大眾對安全的關切，承諾將以最嚴謹、透明的態度面對此意外，從中汲取教訓。

高雄市環保局指出，該廠區製程區與成品儲存區欠缺消防阻隔，未來操作許可異動變更時會嚴格要求。勞工局勞檢處說，設廠後共檢查七次，今年四月曾查獲化學品清單不符合法令登載；三元是生產鈷鎳錳酸鋰電池，磷是著火性危險物質，遇空氣、水源會反應起火，等鑑定出爐再予處分。

多名里長昨情緒激動，指「爆炸場景猶如世界末日」，這次大火才驚覺，有爆炸風險及產生有害氣體的工廠離僅一街之隔，高風險工廠不該離住家這麼近，揚言圍廠抗議。

小港里長洪世春說，三元設廠前信誓旦旦說安全沒問題，啟用一年多就發生爆炸意外，連設儲能槽也欺瞞，沒有社會責任。三苓里長郭冠霖說，爆炸前一晚有人聞到塑膠臭味，到清晨時發生大火，大家才知道異味來自三元。

高雄市議員李順進、黃彥毓表示，化工災難多，鋰電池工廠的設置地點不合適，中央不能推卸責任，不會同意三元輕易復工。