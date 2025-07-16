濃煙突變色 只有幾秒可逃

三元能源科技高雄小港區廠房前天火警，因是鋰電池失火，警、消趕到才布設水線準備時就遇到爆炸，一名員警驚慌逃跑跌倒。高市消防局耗時逾一天才撲滅火勢，有三名消防員受傷；參與救災人員回憶驚險過程，僅幾秒可以逃亡，「如果早一分鐘進入廠內，可能傷亡慘重！」

高雄市消防局前天清晨五時四分接獲報案，先出動小港等鄰近分隊趕赴現場，轄區小港警分局小港派出所巡邏員警蔡仁旋、吳承叡也同時趕到廠房外警戒。

警、消到場時，廠區半成品區已經開始冒煙，員工也開始往外逃離，小港消防分隊小隊長孫聰明、隊員黃春霖與高桂分隊曾姓隊員等人，在冒煙的三元能源半成品區廠區外，正準備布水線進入。

但水線還沒布好，黃春霖發現，冒出的濃煙突然變色，吃驚告訴孫聰明「不對喔」，孫聰明也驚覺廠內有些許火花噴出，直覺「熱失控」，趕緊大聲叫喊「快跑」，不料當孫聰明才轉身要逃的瞬間，一陣熱氣流竄出，下一秒廠內轟然一聲爆炸，濃煙鋪天蓋地竄出。

當時在廠區道路的警員蔡仁旋等人，只聽到前方消防隊員大叫「快跑」，不知發生什麼事，轉頭就跑，蔡仁旋跌了一跤，廠內「轟」一聲爆炸，蔡仁旋來不及起身，只能就地屈身雙手掩臉，淹沒在濃煙灰礫中，所幸濃煙散去後，並未受爆炸波及受傷。

廠房爆炸瞬間畫面流傳網路，昨天不少參與救災的警、消仍心有餘悸，一名特搜隊員還說得起雞皮疙瘩，直說還好當時在廠外，尚未布線進入廠內，「如果再早一分鐘進入廠內，可能傷亡慘重。」

消防局特搜大隊長蘇裕銘說，廠內產生的熱能比散發的熱能多，出現「熱失控」就會產生爆炸，幸好消防員的專業救了所有人。