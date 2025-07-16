三元能源爆炸 消防感測系統疑失靈

高雄三元能源科技公司小港廠火警，延燒近廿七小時才撲滅，釀十五人受傷，消防人員初步研判「二一七○○」規格鋰電池起火引起爆炸；該廠區設有溫度感測器與多階段滅火系統，台泥董事長張安平認為系統運作明顯未達到效果，下令徹查。

高雄地檢署已指派具化學專業檢察官林恆翠調查，二度到現場勘查了解起火原因、蒐集事證，將釐清三元能源公安責任。

三元能源小港廠區生產「二一七○○」規格鋰電池，起火半成品區為四樓高廠房，約堆置二百萬顆鋰電池，每顆直徑廿一毫米，長七十毫米。前天火警後，消防局等鋰電池反應完才算撲滅，動員百人灌水降溫耗時近廿七小時，昨天中午才撤退，由市府環保局等單位監控。

消防人員說，鋰電池一旦破損可能出現反應導致起火，連帶影響其他電池再出現反應，懷疑三元能源因半成品區堆放大量鋰電池，熱能蓄積才引起爆炸。

三元能源為台泥子公司，該廠投資二百億元，六千平方公尺廠房付之一炬；據台泥資料，該廠消防分氣體、泡沫、灑水三階段，前天起火時，接連啟動二氧化碳、抑燃泡沫等消防機制，但無法於第一時間控制火勢。

台泥董事長張安平火警後從國外趕回坐鎮，他說，三元廠區採自動化高密度感測監控，起火區就布署卅三萬顆溫度感測器、一萬七千多顆煙霧感測器及多階段防災應變設計，「很明顯此次意外系統未發揮預期效果」。

張安平舉例，廠區系統偵測到煙霧，會立即將異常載盤自生產線上取出，移送過程中同步噴灑二氧化碳抑制，並將異常載盤送至專用消防庫位，抵達後若有煙霧，則噴灑消防泡沫隔離起火物質，若溫度未能有效降低，則進入最後灑水降溫與滅火階段。

此次意外，感測器訊號可能出現延遲或未即時觸發，導致氣體抑制未有效啟動，火勢迅速波及備援電源與發電機設備，造成部分自動與後備系統失效，影響泡沫及灑水設備運作。

他表示公司成立專案小組，將找出設備回溯運作紀錄跟設定，徹查是人為還是設備存在缺陷，若為人員管理疏失，依公司規章處理；供應設備廠商為知名大廠，若是設備存在缺陷，將採取法律行動，要求設備商負起賠償與責任。