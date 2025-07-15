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台泥董座張安平赴小港坐鎮 不排除對化成設備日商採取法律行動

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
三元科技公司戒備森嚴，門口警衛阻止拍照。記者徐白櫻／攝影
三元科技公司戒備森嚴，門口警衛阻止拍照。記者徐白櫻／攝影

台泥三元科技鋰電池工廠大火造成15人受傷，今早廠方與小港區里長開協調會，同時間台泥董座張安平也從國外趕赴高雄勘查火場處置情況，坦言系統運作未能達到預期效果，並強調會徹查管理或人為操作問題，深入調查日商提供的設備是否存在功能瑕疵或設計缺陷，屬實就立即採取法律行動。

張安平指出，廠區採用自動化高密度感測監控、布署超過1萬個溫度煙霧感測器與多階段防災應變設計，但在本次事件中，很明顯系統運作未能達到預期效果，初步掌握問題如下：

第一階段異常定位與隔離：系統RT（Real-Time）定位偵測到煙霧啟動後，會立即通知「天車」（自動化搬運設備），將異常Tray（載盤）從生產線上取出，並在移送過程中同步噴灑CO₂氣體進行初期抑制，隨後將異常Tray送至專用消防庫位。

第二階段氣體抑制：當異常Tray到達消防庫位後，系統會再次確認是否有煙霧冒出，並立即噴灑濃縮泡沫消防液，以覆蓋並隔離起火物質。初步資訊顯示，感測器訊號可能出現延遲或未即時觸發，導致此階段未能有效啟動。

第三階段泡沫抑燃： 若高溫或煙霧指數持續上升，泡沫抑燃系統將自動啟動，然而初期火勢迅速波及備援電源與發電機設備，造成部分自動與後備系統失效，影響了此階段的運作。

第四階段灑水降溫：當溫度未能有效降低或起火燃燒導致管線熔毀，消防灑水頭觸發，系統將進入灑水階段，進行全面性降溫與滅火。同樣因備援系統失效，此最終階段也受到影響。

張安平說，台泥已成立專案調查小組，現場降溫之後會回廠區找出電腦及監視設備檢視所有資料，全面回溯所有相關設備的運作記錄與設計設定，務必找出本次事件中系統反應與現場狀況的落差。徹查此起事故究竟是管理、人為操作或機器設備本身存在缺陷。

除內部嚴厲究責外，台泥也強調，將追究廠商應負的責任，特別是提供化成設備的日商，作為業內知名日商，他們在電池生產設備領域應具備豐富經驗，將深入調查其設備是否存在功能瑕疵或設計缺陷，並立即採取法律行動，要求他們負起應有的賠償與改進責任。

此外，台泥有兩座電池工廠，三元生產的Molicel電芯是國際一線品牌，此次事故影響一半產能，國際客戶對Molicel高階電池有大量訂單需求，此次事件對全球高科技產業鏈可能造成很大影響。張安平強調，三元能源科技母公司能元科技已立即啟動南科廠的產能盤點與調度，會最大化生產能力，全力支援受影響訂單。

台泥董座張安平（左）今早赴高雄勘查火場處置情況，坦言統運作未能達到預期效果，並強調會徹查管理、人為操作或機器設備本身存在缺陷。圖／台泥提供
台泥董座張安平（左）今早赴高雄勘查火場處置情況，坦言統運作未能達到預期效果，並強調會徹查管理、人為操作或機器設備本身存在缺陷。圖／台泥提供
三元科技公司昨日爆炸大火又復燃，時至今日，消防人員仍在現場戒護中。記者徐白櫻／攝影
三元科技公司昨日爆炸大火又復燃，時至今日，消防人員仍在現場戒護中。記者徐白櫻／攝影

三元能源

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