高雄三元能源電池廠發生火警 高階主管鞠躬道歉：會盡力改善措施

高雄市小港區三元能源公司電池廠昨天發生火警，民進黨立委賴瑞隆今天召開檢討會議，多名里長在會中對可能產生有害氣體的工廠鄰近住宅區表達反對。三元能源團隊鞠躬致歉，強調會盡力改善。

賴瑞隆今天在小港區公所召開「高雄三元能源電池工廠火災之檢討會議」，多名小港區里長、市議員與政府單位、三元能源公司總經理薛人禎等人出席。

有里長指火災前一晚就聞到塑膠異味、看見白煙，更不滿三元能源欺瞞有儲能櫃，「根本不知道自己離危險這麼近」。多名里長對三元能源風險控管不清表達不滿，也反對可能產生有害氣體的工廠鄰近住宅區。

薛人禎等三元能源公司高階主管在會中多次鞠躬致歉，表示會盡力做好改善措施，並主動與周遭鄰里說明。工廠在火災發生前沒有異狀，火災原因尚在調查中。

環境部表示，火警發生後即啟動應變機制，派遣專業技術小組與監測儀器進駐，進行連續監測。市府環保局表示，現場持續監測中，並已啟動細胞簡訊預警與推播機制，未來將加強跑馬燈、社群與媒體通報強度，強化傳遞效率與即時性。

市府消防局說明，三元廠已列為公共危險物品高規列管對象，去年啟動4次聯合稽查。此次火警的火調與司法程序已同步啟動，進行成因釐清與責任調查。

市府經發局表示，三元設廠過程中依程序完成環保登記後辦理工廠登記，危險物品亦依法申報，並經聯合會審核通過。此次事件引發關注後，將調閱當初送審內容並查核實際操作流程是否落實、是否符合當時審核條件。

賴瑞隆要求相關單位於2週內提出完整檢討報告，報告事故原因、設置過程、環保工安承諾、及第三方查明結果，負起產業園區監督責任。待完成檢討報告，將再召開跨部會及地方聯合檢討會議，檢視報告內容並釐清各項責任。