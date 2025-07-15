影／高雄小港居民嗆三元「白賊」！爆炸前一晚就出現塑膠味

三元科技鋰電池工廠昨晨爆炸大火，今早高雄市小港區十餘名里長在協調會上砲聲隆隆，有人爆料火災前一晚就聞到塑膠異味、看見白煙，更不滿三元欺瞞儲能櫃，且距離住宅僅一街之隔，「沒大火根本不知道自己離危險這麼近」。三元團隊鞠躬致歉，強調會盡全力做好改善措施，火災前一晚正常運作。

立委賴瑞隆上午10點在小港區公所召開協調會，經濟部園區管理局長楊志清及市府相關局處代表出席。賴瑞隆強調他在動土日才知道三元設廠，廠房離住宅區太近，要求經濟部兩周內提出完整報告，追查申設過程及大火原因。

多名里長情緒激動，嗆說爆炸場景猶如世界末日，也很無奈小港居民鄰近油庫、中鋼及中船，空氣品質一直很差，「小港人的生命就像蟑螂一樣，長期生存在艱難的環境中」，昨天大火才驚覺，有爆炸風險及產生有害氣體的工廠離僅一街之隔，高風險工廠不該離百姓這麼近，要去圍廠抗議。

小港里長洪世春說，三元設廠前信誓旦旦說安全沒問題，啟用一年多就發生爆炸意外；網路有人傳火災前一晚就看見冒白煙，他再三詢問是否有儲能槽全被否認，但事實上就是有設，三元再三「白賊」、沒有社會責任。

「爆炸前一晚有人聞到塑膠臭味！」三苓里長郭冠霖說，里民先聞到異味，後來凌晨5點就發生大火，大家才知道，原來異味來自三元，里民很恐慌。

二苓里長馮見仁表示，昨日火災後空氣品質很差，還一度檢出有毒氣體氫氟酸，環保局只發細胞簡訊不夠，應該電視跑馬燈也要同步公告。

議員李順進說，化工科技災難多，設廠地段真的不合適，中央不能推卸責任。黃彥毓強調，不會同意三元輕易復工。

經濟部園區管理局長楊志清回應，此事件造成大家驚恐，會一起面對問題，未來會加強宣導演練，不希望這種事情再發生。高市環保局也強調，會檢討及改進訊息通知方式。