高雄三元能源電池廠火警今撲滅 環保局：空品恢復正常未檢出氫氟酸
高雄小港臨海工業區三元能源科技火警今已撲滅，高市環保局第一時間進入廠區監測，確認空氣品質恢復正常，未檢出氫氟酸反應。環境部即時空品監測資料亦顯示，高雄市各地空氣品質指標（AQI）為綠色良好至黃色普通等級，鄰近小港測站與其他地區相同，無異常空汙狀況。
環保局今晨8時4分事故進入火災現場環境複偵，檢測結果顯示，五用氣體偵測器未偵測出有害氣體，火焰離子偵測器（FID）測得揮發性有機物（VOC）濃度為2.1ppm，總懸浮微粒（TSP）濃度約0.031毫克每立方公尺，氫氟酸檢知管未檢出，整體空品數值已降至環境背景值，火災造成短暫空氣影響已明顯消散。
環保局表示，目前已啟動全方位空品應變機制，除運用AI智慧影像辨識系統即時監控火場汙染變化，並派出空品應變車及空汙監測小組24小時駐點檢測污染物濃度，搭配部署於周邊的空品感測器，每小時即時更新資訊，並公開空氣品質狀況，持續密切監控後續空氣變化，確保市民健康無虞。
高雄市長陳其邁昨赴現場坐鎮指揮救災，至深夜確認現場已無明火後才離開，今晨再度前往火場視察消防與善後進度。陳其邁表示，廠區火已熄滅，現場僅剩少許白煙，經確認為水蒸氣，空氣品質也無異常，已指示環保局持續監控空品數據，市府團隊將密切關注後續發展，保障市民健康和安全。
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