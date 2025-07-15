網傳高雄鋰電池廠火災毒氣飄屏東 環保局駁斥究責

高雄市小港區三元能源公司鋰電池工廠昨天發生火警，網路出現毒氣飄散至屏東謠言。屏東縣政府駁斥並強調屏東空氣品質沒有影響，今天前往報案追查散播源頭，追究刑責。

昨天網友透過社群媒體及通訊軟體，傳出「今天7/14上午高雄製作鋰電廠火災，毒氣體已飄至潮州、萬巒、竹田、沿山公路鄉、東港、萬丹、新園區內，今天開始下雨勿淋雨，若淋到雨後請趕快沐浴更衣」，並附上為「屏東縣政府通知」。

縣府環保局今天新聞稿表示，昨天接獲鋰電池工廠火災消息，嚴密監控空氣品質及氣象條件變化，以防空氣品質一旦發生異常可即時發布告警訊息。經持續監控至火勢受控後，屏東境內空氣品質測站並無明顯變化，多數呈現良好等級。

另外，鄰近火場處，屏東環保局所設置4台空氣品質微型感測器，期間所感測到的PM2.5濃度介於每立方公尺6至11微克，屬良好等級，皆顯示屏東空氣品質並未受此次火災事故影響。

環保局說明，由於謠言散播嚴重，今天前往報案，將追查謠言散播源頭，依法追究刑責。