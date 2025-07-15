三元能源火警禍首現身 暫無爆炸之虞但不能斷水
高雄三元能源科技爆炸火警，檢警今天到場查原因，現場可見火場爆炸射出廠房的禍首，是「21700」規格的鋰電池。消防局至持續灌水降溫，中午撤離。
據了解，三元能源在半成品區4樓挑高廠房，約堆置200萬「21700」規格的鋰電池，每顆鋰電池直徑為21毫米，長度為70毫米。
消防高層了解，每顆鋰電池內有電解液，當遭破壞後，鋰電池出現反應才導致起火，又可能連帶影響其他電池再出現反應，以致於必須持續降溫，讓鋰電池結束反應，懷疑三元能源因半成品區堆放鋰電池，在熱能蓄積後才引起爆炸，導致廠房樓頂坍塌。
高雄地檢署檢察官林恆翠與警方今天到三元能源，了解起火原因，但因火場仍無法進入，將待消防局及廠房確定鋰電池不再出現連鎖反應後，由消防火調人員查明現場狀況，再深入查辦全案。
今天近午，消防局表示，這場火警共派遣112車240人（含4輛化學車、9部機器人、2架空拍機、2部重機具、7輛雲梯車、16輛水庫車）搶救，火勢於今天上午7時46分火勢完全撲滅，消防局持續於現場「降溫」防護，確保火勢不再復燃。
高雄市副市長林欽榮上午表示，空氣中已沒有毒物質飄散，只有空氣中的懸浮物及揮發性有機物，指示消防局，在三元能源半成品區、組裝生產區等關鍵處所持續射水降溫，留下必要的搶救人員及消防車具持續駐守警戒及善後處理，今天中午12時，主力消防部隊任務結束返隊待命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言