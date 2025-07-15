網傳高雄三元大火毒氣飄屏東 屏縣環保局嚴正駁斥並報警

高雄市14日發生三元能源科技小港廠大火，網路卻傳出，對屏東縣空氣品質有影響，屏東縣政府環保局確認「屏東空品沒有影響，請民眾不必驚慌」，環保局表示，由於網傳訊息，還佯稱是「屏東縣府通知」，縣府除了出面澄清外，也到縣警局刑警大隊報，揪出幕後指使者。

屏縣環保局表示，14日一早接獲高雄市小港區三元能源科技廠鋰電池工廠火災消息，立即嚴密空品監控及氣象條件變化，以防空氣品質發生異常可即時發布告警訊息。經持續監控至當日火勢受控後，屏東境內空氣品質測站並無明顯變化，多數呈現良好等級；另鄰近火場屏東環保局所設置的4台空氣品質微型感測器，期間所感測到的PM2.5濃度介於每立方公尺6至11微克，亦屬良好等級，皆顯示屏東空氣品質並未受該次火災事故影響。

環保局表示，但卻發現有網友通過LINE及社群媒體，傳出「今天7/14上午高雄製作鋰電廠火災，毒氣體已飄至潮州、萬巒、竹田、沿山公路鄉，東港、萬丹、新園區內，今天開始下雨勿淋雨，若淋到雨後請趕快沐浴更衣…」，並偽稱此為「屏東縣政府通知」。對此，屏東縣政府已於當日下午出面澄清，並到屏東縣政府警察局刑事大隊報案，務必查出幕後指使者及真相。

環保局明確表示「屏東空品沒有影響，請民眾不必驚慌！」，散播假消息不僅違法，若有關災害的謠言或不實訊息更容易造成恐慌。