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影／三元能源爆炸驚險瞬間 濃煙由黑變黃還噴火...消防員喊「快跑」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
三元能源爆炸火警今天清晨撲滅。記者林保光／攝影
三元能源爆炸火警今天清晨撲滅。記者林保光／攝影

台泥企業集團旗下三元能源科技公司昨天凌晨發生火警，高雄市警、消動員到火場，消防員正準備布水線進入廠區滅火，廠內突然冒出一陣濃煙「由黑變黃」還噴出火花，消防員見狀大喊「快跑」，所有人死命往後奔跑，沒幾秒廠內爆炸，事後仍心有餘悸。

昨天凌晨5時4分，高雄市消防局接獲三元能源公司的求救報案，立即先動員小港、高桂消防等分隊趕赴火場，小港警分局小港派出所巡邏員警蔡仁旋、吳承叡也同時趕到三元能源廠房外警戒。

當時三元能源大夜班員工發現半成品區冒煙，發覺情勢不對勁，已經撤出廠房；11名員工及1名包商擔心爆炸，奔命逃出，導致摔傷或撞傷。

大約昨天凌晨5時10分左右，小港、高桂2消防分隊消防車先遣到達三元能源廠區，小港消防分隊小隊長孫聰明、隊員黃春霖與高桂分隊曾姓隊員等人，在冒煙的三元能源半成品區廠區外，正準備布水線進入。

約凌晨5時20分，黃春霖在最前頭布水線，孫聰明在後方。黃春霖發現，冒出的濃煙突然變色，吃驚告訴孫聰明，「不對喔」，孫聰明也驚覺廠內有些許火花噴出，直覺「熱失控」，趕緊大叫喊「快跑」，不料，當孫聰明才轉身要逃的瞬間，一陣熱氣流竄出，下一秒廠內轟然一聲爆炸，濃煙鋪天蓋地竄出。

當時在廠區道路的警員蔡仁旋等人，只聽到前方消防隊員大叫「快跑」，不知發生什麼事，趕緊轉頭就跑，蔡仁旋跌了一跤，廠內「轟」一聲爆炸，蔡仁旋來不及起身，便就地屈身雙手掩臉，掩沒在濃煙灰礫中。

消防局長王志平說，隊員看到一陣濃煙「由黑變黃」，意識到會爆炸，才趕緊叫所有人快跑。特搜大隊長蘇裕銘說，廠內產生的熱能比散發的熱能多，出現「熱失控」就會產生爆炸，幸好消防員的專業救了所有人。

今天消防隊員在三元能源廠區議論，對昨天的爆炸仍心有餘悸，1名特搜隊員還說得起雞皮疙瘩，說幸好當時是在廠外，還沒布線進入廠內，如果再早1分鐘進入廠內，可能傷亡慘重。

小港警分局警員蔡仁旋在爆炸瞬間跌倒，立即屈身雙手抱頭自救。圖／讀者提供
小港警分局警員蔡仁旋在爆炸瞬間跌倒，立即屈身雙手抱頭自救。圖／讀者提供

三元能源

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