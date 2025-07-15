影／高雄三元能源失火灌救26小時 消防員破窗救鋰電池成品區

台泥企業子公司高雄市三元能源科技公司鋰電池工廠昨天清晨5時05分發生爆炸起火，消防員持續灌水，直到今天上午7時46分，高雄市消防局宣布撲滅火勢，前後花了26小時又40分，燒毀面積約6000平方公尺，起火原因及損失，仍待調查瞭解。

高雄市長陳其邁放不下心，今天清晨6時20分許，再度到三元火場現場關切了解火場狀況，在確定廠內沒有明火後才離去，離去前說，「可以放心回去上班了」。

高雄市消防局昨天晚間便認為沒有明火，但是仍持續灌水，避免復燃。今天清晨，消防局長王志平向市長陳其邁報告火場狀況，表示三元能源半成品區只剩一些明火，不過在持續灌水降溫後，已不見明火。