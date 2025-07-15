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三元高雄廠大火…廠區測出腐蝕性氫氟酸 居民恐慌

聯合報／ 本報記者／連線報導
台泥旗下三元能源科技公司於高雄小港區的鋰電池工廠昨清晨爆炸起火，黑煙直竄天際。圖／高市消防局提供
台泥旗下三元能源科技公司於高雄小港區的鋰電池工廠昨清晨爆炸起火，黑煙直竄天際。圖／高市消防局提供

台灣首座超級電池工廠、台泥子公司三元能源科技高雄廠房昨清晨五時許起火爆炸，竄出大量火煙，造成員工、消防員等十五人受傷，廠內還測出腐蝕性氫氟酸，引發周邊居民恐慌，高雄市府已要求產線全面停工。由於鋰電池起火難滅，昨夜仍持續灑水降溫，避免延燒。

台泥表示，起火點為廠內一樓電池半成品測試區，相關損失確認中，但部分產線被波及，至少需停工三個月。至於氫氟酸，應是氟電解液輸送管中的殘留液，在火災發生後極短時間內揮發所致。

三元是台灣第一座超級電池工廠，營運至今不到兩年，主要產品為高階、高容量、高充放電功率的Molicel鋰三元高鎳電池，年產能可達一點八GW，相當於一年可生產二點四萬輛電動汽車所需長程電池量，主要應用在千萬級電動超跑、太空科技，瞄準頂端客戶。外傳三元也是特斯拉供應商，台泥則澄清，三元並無供應特斯拉電動車電池產品。

高市消防局昨上午五時四分獲報三元位於小港區的電池廠失火，大量人車趕抵，高雄市長陳其邁也趕赴現場。數名消防員正在拉水線還未進入，約五時廿五分廠內就突然爆炸，瞬間強烈火光、大量黑煙湧出，粉塵傾瀉而下，三名消防員遭噴出火焰灼傷，另有十一名員工、一名包商倉皇奔逃中受傷，幸好皆擦挫傷等輕傷，送醫無大礙。

一名大夜班員工指出，當時廠區接連爆炸，火光衝天，濃煙瞬間瀰漫，「大家互相幫忙逃命」；有員工一早要進入廠房上班被保全擋在門口，才知道發生火警。

廠區為地下一層、地上四層建築，起火點一樓半成品區，因未臨路邊，消防人員出動雲梯車升空，朝窗戶射水線救火，廠房周圍也有布設機器人灑水，並隔離起火區域，八時廿分控制火勢，下午二時五分已無明火燃燒。

現場初步評估燃燒面積約八千平方公尺，但因鋰電池會不斷復燃，消防人員入夜後仍有上百名人力在場，持續監控、射水降溫，避免復燃、延燒。

環保局於廠內測得氫氟酸，最高濃度○．七七四ＰＰＭ，市府緊急針對下風處小港區多個里發送細胞簡訊，提醒不要外出。儘管廠外未測得氫氟酸，但火警仍引發ＰＭ二．五濃度上升，環保局將依空氣汙染防制法開罰十萬元至五百萬元。

三元廠內列管毒化物包括三溴甲烷、順丁烯二酸酐，還有十七桶兩百公斤的電解液，幸好未遭波及；高市消防局長王志平說，廠區堆放廿萬顆鋰電池，一旦起火爆炸威力驚人，所幸並非成品區爆炸。

三元能源指出，起火點所置放的物品均符合相關法規規範。高雄地檢署檢察長黃元冠昨指示火場事故分他字案，釐清有無涉及相關刑事責任。

陳其邁 空氣汙染 消防員 三元能源

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