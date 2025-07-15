三元高雄廠大火…廠區測出腐蝕性氫氟酸 居民恐慌

台灣首座超級電池工廠、台泥子公司三元能源科技高雄廠房昨清晨五時許起火爆炸，竄出大量火煙，造成員工、消防員等十五人受傷，廠內還測出腐蝕性氫氟酸，引發周邊居民恐慌，高雄市府已要求產線全面停工。由於鋰電池起火難滅，昨夜仍持續灑水降溫，避免延燒。

台泥表示，起火點為廠內一樓電池半成品測試區，相關損失確認中，但部分產線被波及，至少需停工三個月。至於氫氟酸，應是氟電解液輸送管中的殘留液，在火災發生後極短時間內揮發所致。

三元是台灣第一座超級電池工廠，營運至今不到兩年，主要產品為高階、高容量、高充放電功率的Molicel鋰三元高鎳電池，年產能可達一點八GW，相當於一年可生產二點四萬輛電動汽車所需長程電池量，主要應用在千萬級電動超跑、太空科技，瞄準頂端客戶。外傳三元也是特斯拉供應商，台泥則澄清，三元並無供應特斯拉電動車電池產品。

高市消防局昨上午五時四分獲報三元位於小港區的電池廠失火，大量人車趕抵，高雄市長陳其邁也趕赴現場。數名消防員正在拉水線還未進入，約五時廿五分廠內就突然爆炸，瞬間強烈火光、大量黑煙湧出，粉塵傾瀉而下，三名消防員遭噴出火焰灼傷，另有十一名員工、一名包商倉皇奔逃中受傷，幸好皆擦挫傷等輕傷，送醫無大礙。

一名大夜班員工指出，當時廠區接連爆炸，火光衝天，濃煙瞬間瀰漫，「大家互相幫忙逃命」；有員工一早要進入廠房上班被保全擋在門口，才知道發生火警。

廠區為地下一層、地上四層建築，起火點一樓半成品區，因未臨路邊，消防人員出動雲梯車升空，朝窗戶射水線救火，廠房周圍也有布設機器人灑水，並隔離起火區域，八時廿分控制火勢，下午二時五分已無明火燃燒。

現場初步評估燃燒面積約八千平方公尺，但因鋰電池會不斷復燃，消防人員入夜後仍有上百名人力在場，持續監控、射水降溫，避免復燃、延燒。

環保局於廠內測得氫氟酸，最高濃度○．七七四ＰＰＭ，市府緊急針對下風處小港區多個里發送細胞簡訊，提醒不要外出。儘管廠外未測得氫氟酸，但火警仍引發ＰＭ二．五濃度上升，環保局將依空氣汙染防制法開罰十萬元至五百萬元。

三元廠內列管毒化物包括三溴甲烷、順丁烯二酸酐，還有十七桶兩百公斤的電解液，幸好未遭波及；高市消防局長王志平說，廠區堆放廿萬顆鋰電池，一旦起火爆炸威力驚人，所幸並非成品區爆炸。

三元能源指出，起火點所置放的物品均符合相關法規規範。高雄地檢署檢察長黃元冠昨指示火場事故分他字案，釐清有無涉及相關刑事責任。