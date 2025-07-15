三元火警啟示 鋰電池廠救災有3難…難預測、難撲滅、毒性高

三元能源科技火警，鋰電池熱能反應完後才完全熄滅，救火難度高，專家說，消防安全設備設置標準列這廠為「高度危險工作場所」，但法規跟不上製程的進步，建廠時應納入如何將災害降到最低考量。

鋰電池常見於電子產品、電動汽、機車等設備，遇熱失控反應，電池體難冷卻，高溫燃燒也會釋出有毒氣體，導致連鎖閃燃與高溫氣體噴發；因火點難預測，救災相較其他火警更困難。

三元電池工廠列為消防安全設備設置標準「丁類場所」中「高度危險工作場所」，須依標準設滅火、警報、避難及消防搶救必要消防安全設備，因電池製程有多種化學物質，廠區共十四項化學物質申報列管，部分具危險性、腐蝕性。

新竹縣消防局說，鋰電池火警有「難預測、難撲滅、毒性高」三大風險，即使表面火勢撲滅，內部仍持續高溫，復燃風險高，且燃燒可能產生氟化氫、苯類等毒性氣體。

消防專家林金宏指出，鋰電池起火常見過充或外力穿刺、設計不良等原因，目前最有效滅火方式仍是大量灑水，直到電池反應結束，若發生在工廠、倉庫，最重要應避免災情擴散。

外界質疑現有消防規範、設備難應付鋰電池起火，林金宏說，法令只是最基本要求，鋰、鈉等禁水性物質遇水就會炸裂，但許多都是半導體製程重要原料，目前無有效消防設備可應付禁水性液體。

他認為如何將災害降到最低，避免災情擴散，要在建廠時納入考量，檢視消防安全不是只有單純消防設備，還要有「軟體」人員操作訓練、火源隔離等，至少將災害控制在一定範圍；這次正好當作驗證。

資深消防隊員建議，類似廠房應強化自衛消防編組演練，每月至少實施一次，工廠或倉儲設施應依消防法規定，落實危險物品申報制度，並建立完善公共危險物品平面圖。