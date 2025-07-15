鋰電池燒出化骨水 居民恐慌…顏宗海：外出戴Ｎ95口罩

三元能源科技大火廠內一度測得氫氟酸，吸入恐造成肺損傷，居民人心惶惶；林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，「氫氟酸」（化骨水）毒性超強，恐侵襲黏膜組織，甚至導致呼吸衰竭，建議居民這兩天緊閉門窗，開啟空氣清淨機。

顏宗海說，鋰電池燃燒爆炸會釋出「氟化氫」有毒氣體，消防隊灑水滅火，「氟化氫」遇水形成「氫氟酸」，具刺激性、高腐蝕性，如濃度偏高，接觸易皮膚灼傷、壞死，若眼睛碰觸恐造成角膜潰瘍。若吸入肺部，恐引發食道腐蝕，或急性肺損傷、肺水腫，甚至呼吸衰竭，可能致死。

他建議廠區附近民眾盡速離開，如無法馬上離開應戴上口罩，最好是Ｎ九五口罩，避免吸入有毒氣體；下風處居民最好不要外出，緊閉門窗，打開室內清淨機，因工廠空氣中還有ＰＭ十、ＰＭ二點五、一氧化碳、二氧化氮等。

廠區昨大火現場瀰漫惡臭，居民不滿情緒高漲，直言「很恐慌」。議員陳麗娜表示，三元號稱全台首座超級電池工廠，運作才一年多就爆發嚴重火災和空汙危害，成為小港人的「超級風險」，猶如環境炸彈，若未更新科技型災害防範技術，稱不上智慧城市。

立委柯志恩強調智慧防災重要性，指應規畫毒氣外洩預警機制，制定快速疏散路線、演練防毒面具配發流程，並運用ＡＩ技術讓安管系統與消防單位聯動，即時偵測、即時反應，不要災後才匆匆發簡訊。

立委邱議瑩主張，環保局空氣品質監測每小時公布一次，直到確定有安全疑慮氣體完全消失為止，市府與中央經濟部要共同討論並制定安全ＳＯＰ。