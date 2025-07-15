台首座超級電池廠 台泥200億打造前年量產

台灣首座超級電池工廠、台泥旗下三元能源科技的高雄廠房昨傳大火，高雄市府昨第一時間勒令停工，也以違反空汙法卅二條規定，最高可裁處五百萬元罰鍰。業內預期，短線將衝擊該廠出貨量能，牽動台泥營運。

台泥表示，該廠保有火險，詳細災損數字仍待確認，部分出貨將由南科廠彈性支援。台泥董事長張安平第一時間前往勘災與指揮善後事宜。

據了解，台泥旗下有兩座超級電池廠，包括轉投資的能元、三元能源科技。此次起火三元能源科技，是台泥斥資近兩百億元打造，二○二三年開始量產，是全台首見GWh級高階電池工廠。

三元能源科技目前獲多家國際大型ＡＩ伺服器與航空廠商認證與訂單，雖仍未賺錢，每月出貨七、八百萬顆電池，實際產能可達二千萬顆，有極大成長空間。據了解，該廠客戶涵蓋各大國際指標汽車、家電與飛行器廠家，包括先前已經揭露英國ＶＡ、美國Archer等飛行器品牌的eVTOL（電動垂直起降飛行器），以及純電賽車Spéirling等高階超跑業者。