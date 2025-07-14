快訊

「死刑是國家昭告何為正義」 大法官被提名人詹鎮榮反廢死

豐原五口命案有新事證！曾15萬交保「李團長」今晚聲押

台積電還能老神在在嗎？傳英特爾18A良率超越三星2奈米

三元電池廠大火釀15人傷 雄檢分案偵辦追責任

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
三元能源科技公司超級電池廠，今天起火燃燒。記者張議晨／翻攝
三元能源科技公司超級電池廠，今天起火燃燒。記者張議晨／翻攝

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技，其小港廠區今清晨5時許發生火警，因爆炸造成15人受傷，其中3人為現場消防人員，幸僅輕傷，均無生命危險，目前火勢雖獲控制，但現場仍有殘熱，雄檢檢察長黃元冠了解後，指示分他字案釐清刑責。

雄檢表示，有關三元能源電池工廠大火一案，幸賴高雄市消防局搶救得宜，本件火場事故有無涉及相關刑事責任，檢察長已分他案指派資深幹練，且具有化學專業林恆翠檢察官，指揮高雄市警察局會同火場鑑識人員偵辦，等大火撲滅後，儘速完成相關勘查採證。

三元能源大火自今晨延燒，雖然獲得控制，但晚間現場仍有餘熱，由於起火點為鋰電池半成品區，撲滅困難，目前仍持續灑水灌救中。

環保局表示，目前風向仍為偏西風，火場周邊易有異味，汙染物預估影響下風處小港、林園與大寮3區，請下風處及周邊民眾持續做好個人防護，環保局持續於現場監測周遭空氣品質

高雄市 警察 空氣品質 環保局 爆炸 火災 消防人員 檢察官 三元能源

延伸閱讀

疑挖土牟利...新竹棒球場換填廢棄物 竹檢分案偵辦中

關懷台南鄉親 高雄漁業界團結送物資提供支持

三元能源鋰電池廠大火釀氫氟酸外洩 毒物醫：它就是「化骨水」

高雄三元能源鋰電廠爆炸釀15傷 資深消防隊員曝：搶救有三難

相關新聞

三元電池廠大火釀15人傷 雄檢分案偵辦追責任

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技，其小港廠區今清晨5時許發生火警，因爆炸造成15人受傷，其中3人為現場消防人...

三元鋰電池廠大火產有害氣體 台泥說明可能原因

三元能源科技公司高雄廠大火一度散發有毒氣體氫氟酸，高市環保局發出細胞簡訊，引發鄰近居民恐慌。三元澄清，已充電的半成品或成...

防電池工廠意外重演 立委提三大訴求讓居民安心

高雄市小港區三元能源科技14日發生超級電池工廠火警事件，立委邱議瑩赴現場掌握狀況，提出「每小時公告空氣監測結果」、「中央...

三元能源廠火災...堆20萬顆鋰電池 高市消防局長曝「恐怖爆炸下場」

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技高雄廠區今清晨5時許發生火警爆炸，造成15人受傷；消防局長王志平今天下午受訪...

三元鋰電池廠火災...人口密集卻只發細胞簡訊？柯志恩籲：正視「智慧防災」

高市臨海產業園區內的三元能源鋰電池廠今晨爆炸起火，含3名消防員在內共造成15人受傷。立委柯志恩指出，鋰電池廠周邊人口密集...

三元鋰電廠大火產有毒氣體 邱議瑩籲：每小時公告監測結果

三元能源科技公司高雄廠今晨爆炸起火釀15人受傷，一度產生有毒氣體氫氟酸，立委邱議瑩提出「每小時公告空氣監測結果」、「中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。