三元電池廠大火釀15人傷 雄檢分案偵辦追責任

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技，其小港廠區今清晨5時許發生火警，因爆炸造成15人受傷，其中3人為現場消防人員，幸僅輕傷，均無生命危險，目前火勢雖獲控制，但現場仍有殘熱，雄檢檢察長黃元冠了解後，指示分他字案釐清刑責。

雄檢表示，有關三元能源電池工廠大火一案，幸賴高雄市消防局搶救得宜，本件火場事故有無涉及相關刑事責任，檢察長已分他案指派資深幹練，且具有化學專業林恆翠檢察官，指揮高雄市警察局會同火場鑑識人員偵辦，等大火撲滅後，儘速完成相關勘查採證。

三元能源大火自今晨延燒，雖然獲得控制，但晚間現場仍有餘熱，由於起火點為鋰電池半成品區，撲滅困難，目前仍持續灑水灌救中。

環保局表示，目前風向仍為偏西風，火場周邊易有異味，汙染物預估影響下風處小港、林園與大寮3區，請下風處及周邊民眾持續做好個人防護，環保局持續於現場監測周遭空氣品質。