三元鋰電池廠大火產有害氣體 台泥說明可能原因

三元能源科技公司高雄廠大火一度散發有毒氣體氫氟酸，高市環保局發出細胞簡訊，引發鄰近居民恐慌。三元澄清，已充電的半成品或成品，即使高溫也不會產生氫氟酸，環保局測得的微量氫氟酸，應為氟電解液輸送管中的殘留液在火災發生後揮發所致。

三元能源科技今下午說明，12名同仁受傷，僅剩一位外包商員工因頭暈仍在高雄長庚醫院留院觀察。

三元能源科技表示，環境部委託高雄科技大學成立的毒災應變中心，已持續對廠區及臨海工業區進行空氣監測，截至今下午 4 時30分，除了上午 10 時左右在火災現場曾測量到微量氫氟酸外，廠區周邊所有監測點均未檢測到異常數據。此外，環境部與產業園區管理局已設立臨時監測站，將連續監測3天，確保周遭環境安全。

三元能源科技也澄清，起火點為廠內一處電池半成品測試區，公司產品中，無論是已充電的半成品或成品，即使在高溫下也不會產生氫氟酸。上午測得的微量氫氟酸，應為氟電解液輸送管中的殘留液在火災發生後極短時間內揮發所致，僅在廠區內短暫測得，未擴散至周邊區域。

針對外界關心的財損問題，三元能源科技表示，此次起火點所置放的物品均符合相關法規規範，現場亦無放置任何雜物或易燃品；已完成相關保險投保，損失還在確認中。除成立專案小組關懷受影響同仁外，已通知全體員工接下來3天無需出勤，正常發放薪資。

三元能源科技為台泥企業團旗下重要子公司，也是台灣首座「超級電池工廠」。其所屬的 Molicel，是台灣關鍵電芯大廠，也是目前國內唯一成功打入國際高端電芯品牌供應鏈，同時供應超跑、電動機車與無人機等高端應用市場的電芯製造商。火災影響部分產線，Molicel 表示，部分出貨可由南科廠彈性支援，並正積極與國內外客戶溝通，盡量減少影響。