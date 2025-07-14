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防電池工廠意外重演 立委提三大訴求讓居民安心

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
高雄發生超級電池工廠火警事件，立委邱議瑩赴現場掌握狀況。邱議瑩國會辦公室／提供
高雄發生超級電池工廠火警事件，立委邱議瑩赴現場掌握狀況。邱議瑩國會辦公室／提供

高雄市小港區三元能源科技14日發生超級電池工廠火警事件，立委邱議瑩赴現場掌握狀況，提出「每小時公告空氣監測結果」、「中央地方共同制定安全SOP」，以及「未合乎復工條件前不得復工」三大訴求，保障居民安全，避免類似情形再次發生。

在地議員鄭光峰、小港里長洪世春、港興里長歐慧玲、鳳宮里長曾清全、店鎮里長楊文良等，皆與邱議瑩共同會商。

邱議瑩表示，該座「超級電池工廠」，主要生產高動力鋰三元電池，因其化學性質特殊，發生火警時無法用傳統方式滅火，且燃燒氣體揮發至空氣中，也會導致氫氟酸等安全疑慮。

火警消息傳出後，附近居民都非常擔心，邱議瑩要求市府環保局在現場的空氣品質監測，應該要每小時公布一次結果，直到確定有安全疑慮的氣體完全消失為止，讓周遭居民放心。

邱議瑩慰問仍在現場持續監控的第一線消防同仁，並要求市府與中央經濟部，要共同討論並且制定安全的SOP，避免類似情形再次發生，以及強化如本次投入救災的消防機器人等裝置，救災的同時也要減少火警對消防同仁的威脅。

邱議瑩強調，會嚴格要求主管機關，在該工廠在沒有合乎復工條件前，不得復工，自己會持續地追蹤事情發展，以保障居民安全為最優先考量。

高雄發生超級電池工廠火警事件，立委邱議瑩赴現場掌握狀況。邱議瑩國會辦公室／提供
高雄發生超級電池工廠火警事件，立委邱議瑩赴現場掌握狀況。邱議瑩國會辦公室／提供

三元能源

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