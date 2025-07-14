監測空氣品質下午無異常 三元能源南科廠支援出貨

台泥子公司三元能源科技高雄小港廠火災意外，三元能源今天下午表示，上午測得微量氫氟酸，僅在廠區內短暫測得，並未擴散至周邊區域，截至下午4時30分，廠區周邊監測點均未檢測到異常數據，火災導致高雄小港廠部分生產受影響，已緊急由南科廠彈性支援出貨，以減少客戶衝擊。

高雄市長陳其邁今天表示，鋰電池工廠有化學物質，先要求全部停工，會從嚴追究責任。三元能源下午再發出聲明表示，本次起火點為廠內一處電池半成品倉庫，其中11名本國籍及外國籍員工在疏散或救援過程，因擦挫傷送醫處理，皆無大礙並返家，目前僅剩1名外包商員工仍留院觀察。三元能源也派員慰問救災受傷消防隊員，而當事人已返家休息。

三元能源表示，外界關切空氣品質問題，環境部委託高雄科技大學成立的毒災應變中心，已持續對廠區及臨海工業區進行空氣監測。截至今天下午4時30分，除了上午10時在火災現場曾測量到微量氫氟酸外，廠區周邊所有監測點均未檢測到異常數據。

三元能源澄清，產品中已充電的半成品或成品，即使高溫也不會產生氫氟酸，上午測得微量氫氟酸，應為氟電解液輸送管中殘留液，在火災發生後極短時間內揮發所致，因此僅在廠區內短暫測得，未擴散至周邊區域。

三元能源表示，環境部與產業園區管理局已設立臨時監測站，預計將連續監測3天，以確保周遭環境安全；現場雖已無可見明火，但三元能源團隊與高雄市消防局人員將持續進行降溫控制現場，保持待命。

三元能源表示，此次起火點所置放的物品均符合相關法規，現場也無放置任何雜物或易燃品，公司已完成相關保險投保，目前正確認此次事故造成的損失。

三元能源表示，為確保員工健康與安全，已成立專案小組，安排受影響員工必要健檢與後續支持，也通知全體員工接下3天無需出勤，期間薪資不受影響，將正常發放。

三元能源科技為台泥企業團旗下重要子公司，也是台灣首座超級電池工廠，其所屬的「Molicel」，是台灣關鍵電芯大廠，也是目前國內唯一成功打入國際高端電芯品牌供應鏈，同時供應超跑、電動機車與無人機等高端應用市場的電芯製造商。

Molicel表示，此次事件雖對部分生產造成影響，但已有部分出貨可由南科廠彈性支援，也與國內外客戶溝通，儘量減少對客戶的影響。