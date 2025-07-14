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三元鋰電池廠火災...人口密集卻只發細胞簡訊？柯志恩籲：正視「智慧防災」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩認為，高雄不能只喊AI智慧城市，應更強化智慧防災及應變機制。圖／取自柯志恩臉書
立委柯志恩認為，高雄不能只喊AI智慧城市，應更強化智慧防災及應變機制。圖／取自柯志恩臉書

高市臨海產業園區內的三元能源鋰電池廠今晨爆炸起火，含3名消防員在內共造成15人受傷。立委柯志恩指出，鋰電池廠周邊人口密集、交通繁忙，高市府卻只能用細胞簡訊告訴大家「不要外出、緊閉門窗」，針對綠能工業帶來的科技型災害，從預警、應變到監管都需要檢討。

「這場火，不只燒出一座廠房危機，更讓我們擔心城市安全亮起紅燈。」柯智恩不諱言說，這間鋰電池廠就在市區，火警發生後，因廠內堆放大量化學品，環保局緊急對附近里民發送細胞簡訊，但這樣的緊急通知，真的夠嗎？面對綠能工業帶來的科技型災害，我們的預警、應變、監管機制，停留在過去。

柯志恩說，鋰電池燃燒時會釋放氟化氫，遇水會變氫氟酸，俗稱化骨水，具強腐蝕性、高毒性。若不慎吸入，可能造成肺損傷甚至呼吸衰竭，「今天雖只在廠區內驗出微量，沒有外洩，但萬一真的大量外洩又遇上降雨，市民將暴露在極高的風險中！」

柯進一步指出，現場還存放三氯甲烷、順丁烯二酸酐等具毒腐性的化學品，一旦處理不慎，後果難以想像。她認為，應該儘速針對該廠，規畵毒氣外洩預警機制，並制定區域性的快速疏散路線、演練防毒面具配發流程。

此外，陳其邁市長常說高雄要成為「AI智慧城市」，那就該運用AI技術，讓這些高風險工廠的安管系統與消防單位聯動，做到即時偵測、即時反應，不只是在災後才匆匆發簡訊。

柯強調，綠能產業是未來趨勢，大家都支持，但就如同大樹和山案場開發一樣，政府和企業在推動綠能的同時，也要顧慮對環境的破壞，以及居民生命財產安全的威脅。如果連市民住家安全都保障不了，再先進的綠能，也可能變成不定時炸彈。希望這次事件，真正讓政府和企業正視「智慧防災」的必要，千萬別讓市民暴露在下一次的風險當中，靠運氣保平安。

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