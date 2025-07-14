三元鋰電廠大火產有毒氣體 邱議瑩籲：每小時公告監測結果

三元能源科技公司高雄廠今晨爆炸起火釀15人受傷，一度產生有毒氣體氫氟酸，立委邱議瑩提出「每小時公告空氣監測結果」、「中央地方共同制定安全SOP」及「未合乎復工條件前不得復工」三大訴求。她強調，如此才能保障居民安全，避免類似情形再發生。

火警事故發生後，立委邱議瑩赴現場了解，並與當地議員鄭光峰、小港里長洪世春、港興里長歐慧玲、鳳宮里長曾清全及店鎮里長楊文良等人會商凝聚共識。

邱議瑩表示，這座超級電池工廠主要生產高動力鋰三元電池，化學性質特殊，發生火警時無法用傳統方式滅火，且燃燒氣體揮發至空氣中，也會導致氫氟酸等安全疑慮，附近居民都非常擔心，市府環保局的空氣品質監測應該要每小時公布一次，直至有安全疑慮的氣體完全消失為止。

邱議瑩說，市府與中央經濟部要共同討論並且制定安全的SOP，避免類似情形再次發生。另強化消防機器人等裝置，減少火警對消防同仁的威脅。