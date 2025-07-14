三元能源廠火災...堆20萬顆鋰電池 高市消防局長曝爆炸下場：威力驚人

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技高雄廠區今清晨5時許發生火警爆炸，造成15人受傷；消防局長王志平今天下午受訪透露，三元能源廠有6萬平方公尺，共堆放20萬顆鋰電池，一旦起火爆炸，威力驚人，所幸非成品區爆炸。

王志平受訪時指出，消防局平常對鋰電池會進行相關教育訓練及搶救演習，因此消防員對這個場域有很高敏感度，因為現場有提供資訊，對釐電池的特性也都有說明，因此用大量水降溫，讓物質變化能燃燒殆盡，就能很快滅火。

王志平表示，三元能源的工廠是列管工廠，相當敏感，平常對廠域有做消防檢查，均按照規定做，也都有沙盤推演和演習。

對於當時發生爆炸是否無法預期？王志平說，爆炸的風險是存在的，特別是廠區存量大，尤其是廠區有6萬平方公尺，燃燒區域約8000平方公尺，沒那麼大，但裡面有大約20萬顆，能量超級大，一旦起火爆炸，威力相當驚人。