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三元能源廠火災...堆20萬顆鋰電池 高市消防局長曝爆炸下場：威力驚人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技高雄廠區今清晨5時許發生火警爆炸，造成15人受傷；圖為消防員射水救災情形。記者石秀華／翻攝
台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技高雄廠區今清晨5時許發生火警爆炸，造成15人受傷；圖為消防員射水救災情形。記者石秀華／翻攝

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技高雄廠區今清晨5時許發生火警爆炸，造成15人受傷；消防局長王志平今天下午受訪透露，三元能源廠有6萬平方公尺，共堆放20萬顆鋰電池，一旦起火爆炸，威力驚人，所幸非成品區爆炸。

王志平受訪時指出，消防局平常對鋰電池會進行相關教育訓練及搶救演習，因此消防員對這個場域有很高敏感度，因為現場有提供資訊，對釐電池的特性也都有說明，因此用大量水降溫，讓物質變化能燃燒殆盡，就能很快滅火。

王志平表示，三元能源的工廠是列管工廠，相當敏感，平常對廠域有做消防檢查，均按照規定做，也都有沙盤推演和演習。

對於當時發生爆炸是否無法預期？王志平說，爆炸的風險是存在的，特別是廠區存量大，尤其是廠區有6萬平方公尺，燃燒區域約8000平方公尺，沒那麼大，但裡面有大約20萬顆，能量超級大，一旦起火爆炸，威力相當驚人。

王志平強調，這個場域平常消防員就有在訓練，才能逃過爆炸現象，沒有引起更大的傷亡；當時現場是爆炸之後，噴濺出來的鋰電池，因為電池是一顆顆，成形後變成模組，因消防員進入火場前詢問工作人員現場狀況，位置離爆炸還有一段距離，加上消防員也有警覺性，消防同仁雖第一時間進入時被波及，還好僅受到輕傷。

高市消防局長王志平今天下午受訪透露，三元能源廠有6萬平方公尺，共堆放20萬顆鋰電池，一旦起火爆炸，威力驚人。記者石秀華／攝影
高市消防局長王志平今天下午受訪透露，三元能源廠有6萬平方公尺，共堆放20萬顆鋰電池，一旦起火爆炸，威力驚人。記者石秀華／攝影
台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技高雄廠區今清晨5時許發生火警爆炸，造成15人受傷。記者石秀華／翻攝
台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技高雄廠區今清晨5時許發生火警爆炸，造成15人受傷。記者石秀華／翻攝
台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技高雄廠區今清晨5時許發生火警爆炸，造成15人受傷。記者石秀華／翻攝
台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技高雄廠區今清晨5時許發生火警爆炸，造成15人受傷。記者石秀華／翻攝
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