三元能源鋰電池廠大火釀氫氟酸外洩 毒物醫：它就是「化骨水」

台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技的小港廠區，今天清晨5時許發生火警，造成十多人受傷送醫，包括消防員和工廠員工，分別送往長庚、大同、小港等醫院，目前全數均已出院。但高雄市環保局監測發現，10時許空氣中的有毒氣體「氫氟酸」達到0.774PPM，市長陳其邁呼籲，小港區下風處居民應緊閉門窗，不要外出。

對此，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，鋰電池燃燒後，將會出現「氟化氫」的有毒氣體，而灑水滅火時，「氟化氫」遇水會形成「氫氟酸」；氫氟酸俗稱「化骨水」具刺激性、高腐蝕性，如果濃度高時，皮膚接觸後，容易造成皮膚灼傷、壞死，若是接觸到眼睛，或眼睛角膜潰瘍等情形，而若是吸入氟化氫，恐引發食道腐蝕，或急性肺損傷、肺水腫，甚至是呼吸衰竭有致死的風險

顏宗海說，鋰電池工廠大火，引起氟化氫、氫氟酸威脅，建議廠區附近的民眾應儘速離開，如果無法馬上離開，也應要戴上口罩，最好是N95口罩，避免吸入有毒氣體；下風處的居民應不要外出，並緊閉門窗，打開室內清淨機，且工廠空氣中還有PM10、PM2.5、一氧化碳、二氧化氮等，民眾應多加注意。

顏宗海提醒，鋰電池工廠附近民眾若出現呼吸困難等不適，應儘速就醫，特別是患有慢性阻塞性肺病（COPD）等肺功能不佳者，應提高警覺，特別注意。

高雄市政府針對工廠下風區里發布細胞簡訊，包含小港二苓、三苓、大苓、店鎮、鳳宮、鳳林、山東、青島、泰山、宏亮、六苓等里居民不要外出，緊閉門窗。