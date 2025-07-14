三元能源科技高雄鋰電池廠大火 市長陳其邁下令全線停工

台泥（1101）旗下三元能源科技高雄鋰電池廠14日凌晨大火，高雄市長陳其邁坐鎮指揮並下令全線停工，三元能源上下游產業鏈包括部分特斯拉電動車、電動重型機車、無人機等高階電池的供應穩定性，受到高度關注。

上市企業主管說，三元能源的鋰電池擁強大競爭優勢，主要在於充電速度很快，而且儲能密度很高，整體效能傑出，因此獲得許多國內外大廠的青睞，如今被勒令停工，預期需要3月以上的時間才能復工，但由於火警並未造成重大傷亡，或許恢復生產的時程可以縮短一點。

三元能源科技是能源科技公司百分百持股子公司，而能源科技則是台泥百分百轉投資，三元高雄廠於2023年4月取得工廠登記開始量產。

陳其邁說，三元電池工廠大火，市消防局在5點4分接獲通報，在7點25分左右火勢獲得控制，它最主要著火地點是在電池成品區，還有製程區，成品區因為有充電，所以會有爆炸風險，這個部分都已經在控制當中。

製程區它的製程裡面會用到電解液，電解液裡面它的成分是屬於易燃管制物品，但是因濃度不高，也未達所謂毒性化學物質的管制標準，高雄市環保局在當地測得這些電解液空氣中的含量，都未測得相關的這些電解液的物質，這些毒性物質也並沒有在空氣中測到相關的物質。

陳其邁表示，起火原因還在調查中，這一次的火警環保局除了會進行相關開罰外，也會請三元電池檢討相關在整個防火、救火過程有無落實相關SOP的程序。

另外這次也造成15人的輕傷，包括12位員工和3位消防員，因為鋰電池有些隱性火花，有輕微灼傷，但不幸中的大幸並沒有生命危險，意識也非常清楚。