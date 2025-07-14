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高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市三元能源科技估公司今天清晨發生大火，爆炸瞬間消防員閃避、男警跌，畫面隨即遭粉塵遮蓋。記者石秀華／翻攝
高雄市三元能源科技估公司今天清晨發生大火，爆炸瞬間消防員閃避、男警跌，畫面隨即遭粉塵遮蓋。記者石秀華／翻攝

三元能源科技公司高雄廠今天清晨爆炸起火造成包括救火的3名消防員以及11名員工和1名包商逃生時受傷；消防局下午公布爆炸瞬間畫面，當時數名在畫面上方廠房門口的消防員正在拉水線，一名男警和一名消防員突然從畫面角落急速逃跑，男警摔倒後，見大片粉塵傾瀉而下，趕緊抱住頭，粉塵隨即遮住整個畫面，令人看了捏把冷汗。

小港警分局表示，摔倒的男警是小港派出所的蔡姓男警（29歲），是小港所警員，從警9年，當時蔡員雖有摔倒但僅左手肘小擦傷，逃出時，初起還有在現場執勤，因夜班不久就下班了，返家休息無大礙。

市府下午發布新聞指出，三元能源科技火警的火災現場已於下午2時5分全面獲得控制，也無明火燃燒，目前消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去即順利完成搶救工作。

高雄市三元能源科技估公司今天清晨發生大火，爆炸瞬間消防員閃避、男警跌，畫面隨即遭粉塵遮蓋。記者石秀華／翻攝
高雄市三元能源科技估公司今天清晨發生大火，爆炸瞬間消防員閃避、男警跌，畫面隨即遭粉塵遮蓋。記者石秀華／翻攝
高雄市三元能源科技估公司今天清晨發生大火，爆炸瞬間消防員閃避、男警跌，畫面隨即遭粉塵遮蓋。記者石秀華／翻攝
高雄市三元能源科技估公司今天清晨發生大火，爆炸瞬間消防員閃避、男警跌，畫面隨即遭粉塵遮蓋。記者石秀華／翻攝
三元能源科技火警的火災現場已於下午2時5分全面獲得控制，雲梯車升空，朝冒煙的窗戶射水線救火中，灑水降溫。 記者石秀華／翻攝
三元能源科技火警的火災現場已於下午2時5分全面獲得控制，雲梯車升空，朝冒煙的窗戶射水線救火中，灑水降溫。 記者石秀華／翻攝
三元能源科技火警的火災現場已於下午2時5分全面獲得控制，雲梯車升空，朝冒煙的窗戶射水線救火中，灑水降溫。記者石秀華／翻攝
三元能源科技火警的火災現場已於下午2時5分全面獲得控制，雲梯車升空，朝冒煙的窗戶射水線救火中，灑水降溫。記者石秀華／翻攝

爆炸 消防員 女警 三元能源

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