從大樹光電場到小港三元能源鋰電廠 議員批綠能產業如環境炸彈

三元能源科技公司大火燒出鋰電池問題，因一度造成有害氣體外洩，環保局針對小港區多地里民發送細胞簡訊，提醒市民緊閉門窗。前鎮、小港區議員陳麗娜不滿指出，綠能產業不僅鏟平大樹山頭，更入侵市區，造成科技新災害威脅，市府卻只會匆匆發布空汙警報，沒有更新科技型災害防範技術，算什麼智慧城市？

高市環保局在工廠內測出氫氟酸微量濃度最高約0.774ppm，針對小港區大苓、三苓、二苓、店鎮、山明及小港等里民發送細胞簡訊。

議員陳麗娜表示，今早火災現場濃煙竄天、有害氣體外洩，整個小港瞬間陷入毒霧籠罩；綠能產業不僅鏟平大樹山頭，更入侵市區，造成科技新災害威脅，市長陳其邁束手無策，只會匆匆發布空汙警報，叫市民「緊閉門窗、減少外出」，彷彿關起門就能擋住災害。市長的危機處理能力，難道就只剩「縮頭防災」這一招。

此外，陳麗娜也以鳳山牛稠埔儲能廠為例，質疑火災恐怕產生的環境危害。她說，地方民眾那時質疑，儲能場就是超大型電池，一旦發生火災不但難以控制，更會對環境、民眾安全產生嚴重威脅；當時陳其邁和市府並沒有主動喊停，直到地方民眾群起抗爭，市府才草草撤案。

陳麗娜指出，鳳山儲能場撤案，綠能產業卻悄悄進駐小港，號稱全台首座超級電池工廠，運作才一年多，就爆發這樣嚴重的火災和空汙危害，成為小港人的「超級風險」。

陳麗娜批評，政府放任綠能產業進市區，為長年飽受重工業危害的小港人，增加新的環境炸彈。另方面卻沒有更新科技型災害防範技術，連最基本的預警、應變、監管都做不到，還自稱是什麼智慧城市？面對火光毒煙，陳其邁不是AI市長，是「悲哀市長」，治理思維落伍，人民只能自求多福。

市長陳其邁赴火警勘查，並表示，市府已經先下令工廠停工然後開罰，先把火勢撲滅後，再來檢討。