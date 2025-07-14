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三元能源鋰電廠大火 15名傷患有13人出院
三元能源科技公司高雄廠爆炸起火造成15人受傷送醫，高市衛生局啟動大量傷患應變機制，經過醫院治療，目前已經有13人出院、2人留院觀察中。衛生局表示，留院傷患狀況穩定、無生命風險。
今早火警造成多名員工及消防員受傷，高市衛生局通知相關急救責任醫院啟動大量傷患應變機制，分送市立大同醫院、高雄長庚、阮綜合醫院、市立小港、高醫及市立聯合醫院。
此起事故共有14男1女送醫，其中11人是三元能源公司的員工，1人為外包商，另有3名消防員，主要是頭部外傷、四肢撕裂傷或吸入性肺炎送醫。
衛生局指出，市立大同醫院接收2名傷患、高雄長庚接收4名傷患、阮綜合醫院接收2名傷患、市立小港接收2名傷患、高醫接收2名傷患、市立聯合醫院接收3名傷患，檢傷均為輕傷。
時近中午，衛生局說，已有13名傷患出院，尚有2名傷患狀況穩定、無生命風險留觀中。
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