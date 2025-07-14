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高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導
台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成15人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工。記者劉學聖／攝影
台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成15人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工。記者劉學聖／攝影

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技，其小港廠區今清晨5時許發生火警，目前火勢雖獲控制，但鋰電池因化學特性，撲滅難度高，專家直言，鋰電池因化學特性，一起火基本上只能等它反應完，並持續灑水避免災情擴散。

鋰電池火警常見，今三元能源火警發生後，新竹縣消防局新豐分隊趁機教育宣導，該分隊在臉書發文指出，鋰電池火警具有熱失控反應、難以冷卻、可能釋出有毒氣體等特性，起火會導致連鎖閃燃與高溫氣體噴發，形成多次爆炸與難以預測的火點，造成救災困難。

該分隊說，即使火勢表面熄滅，內部仍可能持續高溫，復燃風險高，需仰賴熱顯像設備與機器人輔助，嚴防人員誤入陷阱區域，燃燒則可能產生氟化氫、苯類等毒性氣體，威脅現場消防員與周邊居民呼吸健康，必須設置空氣品質偵測點同步監測。

消防專家林金宏指出，鋰電池會起火，常見有過充或外力穿刺、設計不良等原因，若發生火警，最直接方法仍是持續灑水，直到電池反應結束，若發生在工廠、倉庫，最重要則應避免災情擴散；去年韓國也有鋰電池廠發生火警，但工廠人員疑似急著搬開起火電池，反而造成災情擴大，傷亡慘重。

林金宏說，鋰電池起火除了火勢外，因每家工廠配方不同，還會伴隨許多化學氣體產生，最常見的是氫氟酸等有毒氣體，因此廠區資訊如擺放位置、存量，一定要時刻更新，災害發生時才能讓外界迅速應變。

三元能源科技事後發聲明，稱今日5點廠內第一次充電作業的電池半成品倉庫，公司依內部標準作業流程，第一時間啟動二氧化碳（CO₂）抑制反應、抑燃泡沫覆蓋、灑水降溫與穩定控制，經與高雄市消防局協力，火勢獲得控制，目前已無明火，進入全面降溫與安全監控階段。

三元能源科技將全面配合高雄市政府與相關單位進行環境監測作業，提供所需資訊，並接受相關檢測與評估，以確保處理過程合乎法規，保障環境安全與社會信任。

目前現場由高雄市環保局監測空氣有毒氣體，在廠內測出氫氟酸洩出，雖屬微量，市府仍發細胞簡訊，提醒小港區里民避免外出，現場則持續射水降溫，因反應仍持續，現場仍有黑色濃煙冒出。

台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成15人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工。記者劉學聖／攝影
台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成15人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工。記者劉學聖／攝影

三元能源

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