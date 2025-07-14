高雄三元能源鋰電廠爆炸釀15傷 資深消防隊員曝：搶救有三難

高雄市三元能源科技公司今天清晨發生嚴重火警，現場濃煙狂竄，造成12員工輕微受傷、3名消防員灼傷；對此，新竹縣消防局新豐分隊育表示，鋰電池火警有三風險：難預測、難撲滅、毒性高，並建議鋰電池若出現膨脹、滲液、異常高溫，切勿繼續使用。

新豐消防分隊今天在臉書社群指出，鋰電池現場若出現劇烈燃燒，消防人員不宜貿然進入，應搭配機具與消防機器人先進場，必須先採外圍控管，並密切監測濃煙流向和毒性變化。

三元能源這場火警明顯看出「科技型災害不可單靠人力，必須整合裝備、制度與數據」，即時的判斷風險。此外，平常使用的行動電源、電動工具、電動車等若含有鋰電池，且出現膨脹、滲液、異常高溫等現象，應立刻停止使用並遠離可燃物，切勿用水直接撲滅、擅自刺穿或丟入一般垃圾桶，建議送往回收站與撥打119求助。

新豐分隊說，鋰電池常見於行動裝置、儲能系統、電動車與工業製程，若不慎引發火警有三大高風險特徵，包括：難預測、難撲滅、毒性高。

當電池受到撞擊、短路或高溫刺激，內部化學反應失控，將導致連鎖閃燃與高溫氣體噴發，形成多次爆炸與難以預測的火點；即使火勢表面熄滅，內部仍可能持續高溫、復燃風險增高，需仰賴熱顯像設備與機器人輔助，防止人員誤入陷阱區域。此外，燃燒鋰電池可能產生氟化氫、苯類等毒性氣體，威脅現場消防員與周邊民眾的呼吸健康，必須設置空氣品質偵測點同步監測。

這場火警對我們的有很重大的啟示，不論是工廠或倉儲設施，應該依「消防法」落實危險物品申報制度，並建立完善公共危險物品平面圖，以利消防隊快速掌握危險物品種類、儲量與儲放位置；建物結構、逃生動線與防爆區域配置；自動滅火、緊急通風、斷電設備位置。

從全案工廠管理可見，值班員工在爆炸瞬間倉皇逃生，部分人因割傷與驚慌送醫。顯見平時疏於訓練，若平時演練到位，逃生與通報將更為順暢。建議工廠應強化廠內自衛消防編組與演練頻率，每月至少實施一次自衛消防教育與疏散演練，並定期更新平面圖與聯繫名單。

另外，新豐分隊也表示，如果轄區有類似鋰電池工廠，消防隊要辛苦，要持續盤點轄內工業區與儲能設備設施，逐一建立「H-Card 公共危險物品平面圖」資料庫，提升搶救效率、保障全民安全。