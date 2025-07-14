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台泥三元能源大火3勇消出院 員工：大門被炸開眾人逃竄

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成11人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工。記者劉學聖／攝影
台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成11人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工。記者劉學聖／攝影

台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成11人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工，分別送往長庚、大同、小港等醫院，目前全數均已出院。火災當下員工均已撤離，都是在避難過程發生擦傷，傷勢不大，三元科技承諾將成立專案小組，主動關懷員工於災後的身心狀況。

3名消防員送往長庚醫院後，因輕微一級燙傷均在急診室治療後出院。另一名工廠員工因顏面骨折也送往長庚醫院，將安排住院觀察治療。據了解，該名員工說當時火災發生時，已提前被通知疏散，眾人躲在工廠外圍，現場煙霧瀰漫和不時傳出爆炸聲，隨後工廠大門突然因大火被炸開，人員紛紛再往外圍逃竄時，他因不慎跌倒撞到臉受傷。

消防局長王志平表示，救難人員抵達時，火勢集中在廠區西北處，當時同仁布線入室，正好遇上爆炸，才會受到輕微灼傷，送醫均無生命危險，至於員工多是避難途中擦撞傷造成，是屬於外傷，沒有生命危險。

另外有2名員工送往阮綜合醫院，分別為40歲、41歲，一人頭暈，一人擦傷，經治療觀察後，均已於早上6點40分離院。還有2名員工送往大同醫院，皆因跑出工廠時被爆炸震力波及造成擦傷，均已出院。另外3名員工送往小港醫院。

三元能源科技表示，本次事故共確認11人輕傷，包括員工與消防人員，主要為疏散或救援過程中的擦挫傷，經送醫後目前全數已平安返家，無人留院，公司已由人力資源部門成立專案小組，主動關懷員工於火災後的身心狀況，並安排必要的健康檢查與後續支持。

台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成11人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工。記者劉學聖／攝影
台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成11人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工。記者劉學聖／攝影

三元能源

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