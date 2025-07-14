三元能源大火肇禍元凶找到了 公司致歉：起火點電池半成品倉庫

台泥旗下三元能源科技公司高雄廠今早大火，該公司發聲明指出，起火點為小港廠內進行第一次充電作業的電池半成品倉庫，第一時間啟動三階段火場應變機制，現場已無明火，進入全面降溫與安全監控階段。此外，人力資源部門已成立專案小組，將主動關懷員工於火災後的身心狀況，安排必要的健康檢查與後續支持。

三元能源科技指出，高雄市小港區的電池廠發生火警，廠內自動灑水系統於第一時間啟動控制火勢。事故發生後，相關政府單位已在廠區周邊展開空氣品質監測，公司也將全力配合各項調查與後續應變作業。已完成相關保險投保，相關損失正進一步確認中。

三元還原事發過程說，火警發生於7月14日凌晨5時10分，起火點為三元能源科技小港廠內進行第一次充電作業的電池半成品倉庫，公司依內部標準作業流程，第一時間啟動三階段火場應變機制，依序採取二氧化碳（CO₂）抑制反應、抑燃泡沫覆蓋及灑水降溫與穩定控制。

5時15分通報高雄市消防局，消防單位於5時20分抵達現場，迅速投入灌救作業，共出動46輛車與91名人力。經雙方協力處理，火勢迅速獲得控制，目前已無明火，進入全面降溫與安全監控階段。此外，廠內人員已於第一時間全面疏散，消防單位持續駐點監測，確保廠區安全無虞。

三元強調，對於事故造成社區驚擾與市民不安深感抱歉，將全面配合主管機關落實後續監管與作業優化，持續提升作業安全與社會責任。此外，本次事故共11人輕傷，包括三元能源科技員工與消防人員，主要為疏散或救援過程中的擦挫傷，送醫後全數平安返家，無人留院，已組專案小組關懷受傷員工。