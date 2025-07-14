台泥旗下三元能源電池廠發生爆炸 相關損失確認中

台泥位於高雄市小港的子公司三元能源科技電池廠驚傳爆炸起火。台泥今天發出聲明表示，起火點位於電池半成品倉庫，廠內自動灑水系統於第一時間啟動控制火勢；事故發生後，相關政府單位已在廠區周邊展開空氣品質監測，將全力配合各項調查與後續應變作業。

台泥表示，三元能源科技已完成相關保險投保，相關損失正進一步確認中。台泥今天早盤股價一度失守23元，最低為22.9元。

台泥指出，火警發生於今天凌晨5時10分，起火點為三元能源科技小港廠內進行第一次充電作業的電池半成品倉庫；台泥表示，依內部標準作業流程，第一時間啟動火場應變機制，並主動通報高雄市消防局，消防單位共出動46輛車與91名人力。

台泥表示，經雙方協力處理，火勢迅速獲得控制，目前已無明火，進入全面降溫與安全監控階段；廠內人員已於第一時間全面疏散，消防單位持續駐點監測，確保廠區安全無虞。

本次事故確認11人輕傷，包括三元能源科技員工與消防人員，主要為疏散或救援過程中的擦挫傷，經送醫後目前全數平安返家，無人留院。

台泥表示，三元能源科技將全面配合高雄市政府與相關單位進行環境監測作業，提供所需資訊，並接受相關檢測與評估，以確保處理過程合乎法規，保障環境安全與社會信任。