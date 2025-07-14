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台泥三元能源布局廣 綠能產業擴及超跑、吸塵器與航太產業

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
三元能源科技公司高雄廠位於臨海產業園區，今早發生大火。記者劉學聖／攝影
三元能源科技公司高雄廠位於臨海產業園區，今早發生大火。記者劉學聖／攝影

台泥旗下三元能源科技公司今晨發生大火。近年台泥布局綠能產業，該廠是台灣唯一具綠能、電池、儲能、電動車快充研發與自製能力的工廠，公司簡介也號稱，全球第一家鋰金屬可充電電池量產製造商，並是北美第一家鋰離子電池製造商。

在南高雄小港臨海產業園區的紙廠「起家厝」設立鋰電工廠，專攻電動超跑市場，瞄準頂端客戶。其實它的產品牽涉很廣，除了高級超跑、賽車， 垂直起降的飛行器、甚至居家園藝的電動工具、手持吸塵器、航太產業的衛星能源等。

三元能源也在北高雄岡山嘉新水泥規畵儲能案場，看好高雄綠能產業發展，南北都有布局。1977年創立營運，前身為專門研發鋰金屬電池之實驗室。為全球第一家鋰金屬可充電電池量產製造商，北美第一家鋰離子電池製造商。

台泥集團布局新能源產業鏈，標榜是台灣唯一具綠能、電池、儲能、電動車快充研發與自製能力的全方位能源集團。三元能源科技鋰電工廠設在小港，斥資120億元，專攻超跑電動車市場。台泥董事長張安平曾說，高雄是台泥的起家厝，40年前小港舊址是紙廠。

三元能源生產台泥鋰電池品牌Molice，並投入3億元成立高階鋰電池實驗室。官網指出，2021年三元能源科技公司於高雄小港建製全台首座超級電池工廠， 主要產品為高階、高容量、高充放電功率的Molicel 鋰三元高鎳電池，年產能可達 1.8GW ，主要應用在千萬級電動超跑、太空科技，瞄準頂端客戶。

據指出，台泥原在台南能元EMT1、EMT2廠產量不足以供應，故將原台泥紙廠改建為EMT3，擴充產能以符合整體經營效益。中鼎集團官網指出，三元能源科技高雄鋰電池廠是超級電池工廠，產品為「鋰電池芯」，在建造階段，中鼎協助業主管轄各施工包，在廠內的施工品質把關、施工查驗、平行包工作介面協調，以及安衛環管理等監造服務。

除鋰電廠外，台泥去年起在閒置的岡山嘉新水泥廠設置儲能案場，設置過程積極與地方溝通。當時台泥表示，台泥儲能向嘉泥承租場地，運用台泥獨家研發的安全水泥儲能櫃，設置50MW/160MWh儲能案場，協助穩定台電電網，每天可存電量達16萬度，足以提供1萬2000家戶用電。

台泥布局新能源產業鏈，選在岡山嘉新水泥廠區設置儲能案場。圖／本報資料照
台泥布局新能源產業鏈，選在岡山嘉新水泥廠區設置儲能案場。圖／本報資料照

三元能源

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