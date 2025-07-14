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高雄三元能源大火毒性氣體氫氟酸溢出 陳其邁急籲： 居民勿外出

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導
高雄小港臨海產業區內的三元能源科技公司今晨爆炸起火，包含警消多人受傷送醫。記者劉學聖／攝影
高雄小港臨海產業區內的三元能源科技公司今晨爆炸起火，包含警消多人受傷送醫。記者劉學聖／攝影

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，目前火勢雖獲控制，但鋰電池撲滅難度，目前持續射水降溫，高雄市環保局派員監測，10時許監測空氣有氫氟酸0.774PPM，市長陳其邁呼籲小港區下風處居民緊閉門窗，不要外出。

陳其邁說，市府將針對下風區里發布細胞簡訊，包含小港二苓、三苓、大苓、店鎮、鳳宮、鳳林、山東、青島、泰山、宏亮、六苓等里居民不要外出，緊閉門窗。

他說，氫氟酸雖然檢測微量，但仍有刺激性，會影響呼吸道、口腔跟眼睛黏膜，他也請消防局加速撲滅火勢。

根據台中榮總中毒參考指引，氫氟酸俗稱化骨水，可經由皮膚、眼睛、吸入或口服等途徑進入人體，若為大面積灼傷，會造成低血鈣、低血鎂等電解質不平衡，導致心律不整、抽搐及心跳停止。

三元能源科技公司今晨爆炸起火，周界測到毒性氣體氫氟酸，急籲小港居民勿外出。市府提供
三元能源科技公司今晨爆炸起火，周界測到毒性氣體氫氟酸，急籲小港居民勿外出。市府提供
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今天清晨突然傳出爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，據了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，火勢已經延燒三個小時還沒有熄滅的跡象，高聳的黑煙直竄天際，小港地區空氣受影響。記者劉學聖／攝影
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今天清晨突然傳出爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，據了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，火勢已經延燒三個小時還沒有熄滅的跡象，高聳的黑煙直竄天際，小港地區空氣受影響。記者劉學聖／攝影
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今天清晨突然傳出爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，據了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，火勢已經延燒三個小時還沒有熄滅的跡象，高聳的黑煙直竄天際，小港地區空氣受影響。記者劉學聖／攝影
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今天清晨突然傳出爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，據了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，火勢已經延燒三個小時還沒有熄滅的跡象，高聳的黑煙直竄天際，小港地區空氣受影響。記者劉學聖／攝影
陳其邁手中拿著燃燒後噴出來的電池零件，強調會追究業者責任。記者石秀華／攝影
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三元能源

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