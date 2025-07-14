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三元能源啟用鋰電池廠才1年多 今爆炸起火製造安全再引關注

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻宋原彰張議晨王昭月／高雄即時報導
三元科技是台灣最大的電池超級工廠，投產年餘，今晨卻爆炸起火。記者劉學聖／攝影
三元科技是台灣最大的電池超級工廠，投產年餘，今晨卻爆炸起火。記者劉學聖／攝影

台泥集團2021年10月砸120億元在高雄小港一家紙廠舊址興建鋰電池工廠，瞄準國際高端客群，專門生產特斯拉等電動汽車所需長程電池，成為台灣最大的電池超級工廠。但今晨工廠火警造成警消在內的15人傷，鋰電池製造的安全性再引關注。

台泥董事長張安平3年多前南下高雄，風光為旗征鋰電池高雄廠動土，指未來經濟體系是建立在移動式的、可儲存的能源，電池將是核心，並宣示台泥轉型能源科技的雄心。市長陳其邁也指，台泥旗下能元科技在全球在高功率的鋰電池已是領先企業，將發展綠電到儲能，高雄也希望跟台泥、三元能源科技一起打世界盃。

三元科技比照半導體產業，製程及工作環境採取高標準。建廠後延攬上百名高學歷的工程及研發人員，產能1.8GWh，1年可生產約2.4萬輛電動汽車所需的電池，是台泥旗下鋰電池品牌Molicel的高雄子公司，曾獲美國LEED及台灣EEWH綠建築雙金認證，是台灣第一座獲綠建築的高階鋰電池廠。

集團採用自行研發的EnergyArk安全水泥儲能櫃作為虛擬電廠，串接自建的太陽能，提升綠電使用同步調節廠內備用電及離尖峰電能移轉，不料三元小港廠今早爆炸起火，傷及10多人，電池廠安全性引發高度關注。

三元科技是台灣最大的電池超級工廠，投產年餘，今晨卻爆炸起火。記者劉學聖／攝影
三元科技是台灣最大的電池超級工廠，投產年餘，今晨卻爆炸起火。記者劉學聖／攝影

三元能源

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