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台泥三元能源鋰電池廠大火 環保局：空汙範圍6公里

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市臨海產業區內的三元能源科技公司今晨爆炸起火，包含警消多人受傷送醫。記者劉學聖／攝影
高雄市臨海產業區內的三元能源科技公司今晨爆炸起火，包含警消多人受傷送醫。記者劉學聖／攝影

高雄小港臨海產業園區內的三元能源科技公司今晨爆炸起火，高市環保局針對小港區發布空汙預警。環保局表示，監測顯示總懸浮微粒較高，其餘未測出有毒氣體、未波及毒化物，但空汙影響範圍約6公里；管理不當引發火警，將裁處10萬至500萬元。

今早5時04分，高雄消防局接獲小港區長春街工廠火警，經查是全台首例超級電池工廠，屬於台泥集團旗下三元能源科技公司。

高市環保局表示，空汙小組於事故點周界進行偵測，五用氣體偵測器N.D.，FID（火焰離子偵測）未檢出，TSP（空氣懸浮物體）則為0.041mg/m3，氫氟酸檢知管未檢出，FTIR（傅立葉轉換紅外光譜儀）未測得異常圖譜，除總懸浮微粒較高外，未測出有毒氣體，未波及毒化物。

此外，今天風向為東北風，火點下風處感測器隨出現高值情形，高值濃度介於16.5至67μg/m3分鐘值，影響範圍擴及約6公里。

環保局說，該公司營運後未違反空汙操作相關規定，惟本次管理不當引發火警，違反空汙法32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰。

空汙小組於事故點周界進行偵測，除總懸浮微粒較高外，未測出有毒氣體，未波及毒化物。圖／高市環保局提供
空汙小組於事故點周界進行偵測，除總懸浮微粒較高外，未測出有毒氣體，未波及毒化物。圖／高市環保局提供
高雄小港臨海產業區內的三元能源科技公司今晨爆炸起火，包含警消多人受傷送醫。記者劉學聖／攝影
高雄小港臨海產業區內的三元能源科技公司今晨爆炸起火，包含警消多人受傷送醫。記者劉學聖／攝影

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