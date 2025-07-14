台泥集團三元能源鋰電池廠大火15人傷 環保局：最高開罰500萬元
高雄小港區三元能源科技鋰電池工廠今晨5時許發生火警，伴隨爆炸聲響，驚醒周邊居民。現場火勢猛烈，濃煙直竄天際，數公里外都清晰可見。目前含3名消防員，共15人受傷送醫，環保局初步調查，因工廠管理不當引發火警，已違反空汙法32條規定，最高可裁處500萬元罰鍰。
高雄市消防局接獲這起火警通報，立即派出46輛消防車、91名人員趕往灌救，並動員9台機器人與2台大型機具支援。電池廠共有4層樓，火勢集中在1樓，目前尚在控制中，初步確認無立即爆炸危險，但廠內高溫仍未降溫。
這起火警共造成15人受傷，包括12名員工逃生時輕微擦傷，以及3名消防人員灼傷送醫，所幸意識清楚、無生命危險。受傷人員分別送往高雄長庚及市立大同等醫院，其中長庚4人，2人出院，另1名員工及1名消防員留觀，都是輕症，1人頭部外傷，1個吸入性肺炎，市立大同醫院收治2員工，均是逃生時被爆炸震力波及，擦傷、外傷，1人已出院，1人留觀。
一名大夜班員工指，當時現場接連爆炸，火光衝天，濃煙瞬間瀰漫，大家扶持著逃命，應該無人受困。
小港區里長表示，工廠地下室為儲能場，先前就擔心安全，但廠方始終強調合法合規，如今發生意外。市長陳其邁一早取消市政會議，趕往火警現場關切。高雄市衛生局已透過臉書提醒民眾，目前風向為偏東北風，汙染物將往西南方向傳遞，預估小港區空氣品質受影響。呼籲居民緊閉門窗、避免外出，若外出務必配戴口罩。環保局也已派員監測空氣品質，確認是否有毒物汙染釋出。
三元能源科技廠屬台泥集團，是台灣首座超級電池工廠，生產高階鎳三元鋰電池，年產能達1.8GW，相當於2.4萬輛電動車所需電池量。
截至目前，火勢仍未完全撲滅，詳細起火原因與損失狀況仍有待進一步調查，消防局與環保局持續在現場進行安全控管與監測。環保局表示，空汙小組在事故點周界進行偵測，除總懸浮微粒較高外，未測出有毒氣體，未波及毒化物。風向為東北風，火點下風處感測器隨即出現高值情形，高值濃度介於16.5～67μg/m3分鐘值，影響範圍擴及約6公里。
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