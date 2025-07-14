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台泥三元能源鋰電池廠大火 濃煙竄天際空拍畫面曝 里長：徹底調查

聯合報／ 記者石秀華劉星君／高雄即時報導
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影

高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制，現場空拍畫面整個煙直竄天際，稍早高市長陳其邁已到現場，工廠起火，小港里里長洪世春憂心，只知道工廠是做電池，盼相關單位要徹底調查。

「今天發生這樣事情，地方都很恐慌！」洪世春說，這是三元鋰電池的工廠，在地方設立了幾年，聽說地下室有儲能場，附近里長有要求業者要說明，業者稱他們都是合規、環保，「我們都無法進去，也不知道發生什麼事情」，只知道在做電池，安全性上面是蠻危險，希望相關單位能徹底調查，杜絕火警再發生。

三元能源科技公司小港廠發生大火，今天一早有員工要進入廠房上班，被保全擋在門口；有員工說，出門前沒看新聞，不知道發生什麼事情，到公司才知道發生火警，今天不用上班。

「反正就是爆炸了！」三元能源科技公司大夜班一名員工說，有些人有擦挫傷，前面有些小爆炸，大家都蠻互相幫忙的，攙扶進來一起逃跑，沒有人受困，公司是做電動機車的電池。

這起工廠大火造成14男1女送醫，其中有4名消防員受傷，其他是員工。

三元能源科技公司是專責高雄小港建製全台首座超級電池工廠，2021年成立，是屬於台泥企業集團。

高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。圖／高市消防局提供
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。圖／高市消防局提供
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。記者劉學聖／攝影
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。圖／高市消防局提供
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。圖／高市消防局提供
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。圖／高市消防局提供
高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制。圖／高市消防局提供

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