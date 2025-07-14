影／首座超級電池廠高雄三元能源大火 含3消防員15人送醫

高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫。初步了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，小港地區空氣受影響，高市環保局發出空汙警報，提醒小港市民待在室內，關閉門窗、減少外出。

高市消防局指出，5時04分接獲小港區長春街工廠火警，出動46車91人前往搶救，火勢持續控制中，目前12名員工輕微擦傷及3名消防人員輕微灼傷，共15男1女送醫。其中兩傷患送小港醫院，院方表示，均意識清楚、生命徵象穩定治療中。

三元能源科技高雄鋰電池廠是全台首例超級電池工廠，屬於台泥集團旗下三元能源科技股份有限公司。所生產的高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，年產能達1.8GW，相當於一年可生產2.4萬輛電動汽車所需的長程電池量。