快訊

32歲女星陳屍公寓9月無人知 生前最後訊息「幫我祈禱」成永別

桃園最「富」區曝光！ 在地人感慨：20年前什麼都沒有

開罰！時速76「龜速車」行駛內線 國道警察難忍：是想氣死誰

聽新聞
0:00 / 0:00

影／首座超級電池廠高雄三元能源大火 含3消防員15人送醫

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝

高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫。初步了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，小港地區空氣受影響，高市環保局發出空汙警報，提醒小港市民待在室內，關閉門窗、減少外出。

高市消防局指出，5時04分接獲小港區長春街工廠火警，出動46車91人前往搶救，火勢持續控制中，目前12名員工輕微擦傷及3名消防人員輕微灼傷，共15男1女送醫。其中兩傷患送小港醫院，院方表示，均意識清楚、生命徵象穩定治療中。

三元能源科技高雄鋰電池廠是全台首例超級電池工廠，屬於台泥集團旗下三元能源科技股份有限公司。所生產的高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，年產能達1.8GW，相當於一年可生產2.4萬輛電動汽車所需的長程電池量。

因起火處為鋰電廠工廠，濃煙密布，高市府警告市民，目前風向為偏東北風，導引汙染物往西南傳遞，下風處留意可能受異味影響，高雄市小港區市民朋友盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。

三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
高市環保局發布空汙警訊，請小港區居民緊閉門窗減少外出。圖／取自環保局臉書
高市環保局發布空汙警訊，請小港區居民緊閉門窗減少外出。圖／取自環保局臉書
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者徐白櫻／翻攝
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及3名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者劉學聖／攝影
三元能源科技公司今晨爆炸起火，造成12名員工及3名警消受傷送醫，現場濃煙密布。記者劉學聖／攝影

三元能源

延伸閱讀

獨／一句「沒注意」高雄貨車駕駛撞輕軌彩繪新列車釀7傷 恐賠慘了

高雄能源公司失火爆炸濃煙竄天 7員工和救火警消4人受傷

民眾黨核三延役彰化宣講 居民問空汙改善、電價

新店工廠火警空汙影響擴至雙北 主因擴散條件不佳

相關新聞

從大樹光電場到小港三元能源鋰電廠 議員批綠能產業如環境炸彈

三元能源科技公司大火燒出鋰電池問題，因一度造成有害氣體外洩，環保局針對小港區多地里民發送細胞簡訊，提醒市民緊閉門窗。前鎮...

三元能源鋰電廠大火 15名傷患有13人出院

三元能源科技公司高雄廠爆炸起火造成15人受傷送醫，高市衛生局啟動大量傷患應變機制，經過醫院治療，目前已經有13人出院、2...

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技，其小港廠區今清晨5時許發生火警，目前火勢雖獲控制，但鋰電池因化學特性，撲滅...

高雄三元能源鋰電廠爆炸釀15傷 資深消防隊員曝：搶救有三難

高雄市三元能源科技公司今天清晨發生嚴重火警，現場濃煙狂竄，造成12員工輕微受傷、3名消防員灼傷；對此，新竹縣消防局新豐分...

台泥三元能源大火3勇消出院 員工：大門被炸開眾人逃竄

台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成11人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工，分...

台泥旗下三元能源電池廠發生爆炸 相關損失確認中

台泥位於高雄市小港的子公司三元能源科技電池廠驚傳爆炸起火。台泥今天發出聲明表示，起火點位於電池半成品倉庫，廠內自動灑水系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。