普發現金入帳遭鎖帳戶？金管會查核並非屬實

金管會14日指出，有關民眾因普發現金登記入帳而遭銀行控管帳戶一事，強調因普發現金以系統批次入帳，且有備註「行政院發」或「全民+1政府相挺」，金融機構得以清楚辨識款項來源，不會因普發現金入帳而判定有異常金流，進而鎖控帳戶。經全面了解，全體本國銀行（含中華郵政）及信用合作社均回報，並未有因普發現金入帳而控管帳戶之情事。

金管會表示，部分金融機構因先前為了防制詐騙而對存款帳戶採取控管措施，導致普發現金入帳後無法提領，金管會已要求金融機構盡速處理，務必讓民眾能順利領取。

為防制及打擊詐欺犯罪，金管會督導金融機構持續跨部會合作，共同攔阻不法金流，守護民眾財產。金管會強調「防詐要精準、服務要即時、阻詐要徹底」，請金融機構執行防詐措施秉持下列三大原則：