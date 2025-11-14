快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

聽新聞
0:00 / 0:00

財政部：超過一半的人已拿到普發1萬 ATM領現17日登場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
財政部14日舉辦記者會說明ATM領現的開放時間、操作流程及注意事項。余弦妙攝
財政部14日舉辦記者會說明ATM領現的開放時間、操作流程及注意事項。余弦妙攝

ATM領現將在17日登場，財政部指出，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣1萬元現金。財政部次長阮清華指出，截至13日已有1,068萬人入帳，預計14日可望入帳人數突破半數。

財政部14日與金管會共同召開記者會，並邀請數位發展部及行政院打擊詐欺指揮中心參與，由金融監督管理委員會說明ATM領現的開放時間、操作流程及注意事項，並提醒民眾應認明普發現金唯一官方網站「https://10000.gov.tw」，以確保領取作業安全順利。

財政部說明，民眾可於ATM領現期間至全台指定16家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙之ATM機臺領取普發現金，包括臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。全台提供領現的ATM共2萬8千餘臺，覆蓋率超過8成，方便民眾領取。

金管會補充，上次普發6,000的時候，使用ATM領取的約有兩成上下，人數約517萬人，因此還是有民眾偏愛喜歡直接領取現金。

ATM領取方式簡便，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取。如父母或監護人代領未滿13歲孩童之普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿13歲孩童的健保卡號即可完成代領。

財政部進一步說明，ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。

財政部強調，普發現金領取方式多元且時間充裕，民眾可自由選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。政府不會主動用電話或簡訊聯絡民眾操作ATM或進行轉帳，如接獲可疑電話、訊息或電子郵件，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，全民共同防堵詐騙，安心領取普發現金。

普發現金 普發一萬 詐騙 行政院
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

ATM領取普發一萬元 財政部：17日上路

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

普發一萬「這類銀行」恐延後…小孩抗議錢被充公沒救 律師親解理由是它

出席遠見高峰會 黃偉哲：南科＋沙崙台南成高科技核心

相關新聞

ATM領取普發一萬元 財政部：17日上路

財政部今天表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自11月17日起至115年4月30日止開放ATM領現，民眾可持全國任...

財政部：超過一半的人已拿到普發1萬 ATM領現17日登場

ATM領現將在17日登場，財政部指出，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（...

普發現金3成7民眾歸功在野 游盈隆示警：已非賴政府第一次

全民普發現金1萬元已經陸續撥款入帳，台灣民意基金會今天公布最新民調，對於普發現金1萬元應該是誰的功勞，22.7%受訪者認...

台灣普發一萬紅到南韓 傳統市場老闆羨慕又激動：很讚

民眾期待已久的普發現金1萬元已經陸續開始登記、發放，而這項政策不僅在台灣引起話題，還紅到國外去。有一名到南韓旅遊的女網友表示，遇到一位傳統市場的老闆告訴她，有聽聞台灣要普發現金的事，讓他羨慕又激動地直呼很讚，貼文也在網路上引起討論。

普發1萬「463萬人自動入帳」 釋昭慧批：連「拒領」資格都斷除

普發1萬陸續入帳，其中符合勞保年金、災保年金類的民眾，無須任何動作直接入帳，遭玄奘大學宗教系教授釋昭慧痛批是對拒領者的無...

普發1萬「防詐新招」做紅布條送市場 劉世芳：別被騙了

普發現金1萬元陸續發放，根據內政部統計至11月10日，有7件被害案件發生，單件財損最高367餘萬元。內政部長劉世芳今在部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。