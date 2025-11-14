普發現金3成7民眾歸功在野 游盈隆示警：已非賴政府第一次

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台灣民意基金會發布民調，對於「全民普發一萬元現金』主要應歸功於誰？結果發現：22.7%執政黨，37.5%在野黨，8.7%兩者都有，21.1%沒意見，10%不知道、拒答。圖／台灣民意基金會
全民普發現金1萬元已經陸續撥款入帳，台灣民意基金會今天公布最新民調，對於普發現金1萬元應該是誰的功勞，22.7%受訪者認為是執政黨，37.5%表示是在野黨。民意基金會董事長游盈隆表示，政府被迫辛辛苦苦發錢給人民，多數人民卻歸功於在野黨，這已經不是賴政府的第一次了，從憲政民主的角度看絕非正常，值得關注。

這項民調詢問：「『全民普發一萬元現金』是當前重大政策。一般說來，您覺得這項政策的實現主要應歸功於誰？是執政黨（民進黨），還是在野黨（國民黨與民眾黨）？」結果發現：22.7%執政黨，37.5%在野黨，8.7%兩者都有，21.1%沒意見，10%不知道、拒答。

民意基金會分析指出，這項發現傳達了一個微妙的訊息，那就是儘管民進黨政府迫於形勢，推動完成全民普發一萬元的立法與行政作業，委曲求全，但多數民眾仍將功勞歸於在野的國民黨與民眾黨。從整個立法過程看，人民的眼睛是雪亮的。

然而，政府被迫辛辛苦苦發錢給人民，多數人民卻歸功於在野黨，這是任何政府都難以忍受，也不願意見到的景象。而且這已經不是賴政府的第一次。從憲政民主的角度看，類此狀態絕非正常。後續發展，值得關注。

民意基金會進一步分析，若從政黨支持傾向看，朝野政黨支持者的看法南轅北轍，中性選民則傾向保持中立。

若以地區來分析，民進黨的南部大本營也多數認為「功在在野」，如雲嘉南有二成六認為歸功於執政黨，二成九主張歸功於在野黨，8.8%朝野都有功，三成七沒意見、不知道；高屏澎地區有二成四認為歸功於執政黨，三成七主張歸功於在野黨，9.1%朝野都有功，三成一沒意見、不知道；基宜花東金馬，二成五歸功於執政黨，四成五歸功於在野黨，1.4%朝野都有功，二成九沒意見、不知道。

這項民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

