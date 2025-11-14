ATM領取普發一萬元 財政部：17日上路

財政部今天表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自11月17日起至115年4月30日止開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）之提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙之指定金融機構（含郵局）ATM機臺操作，即可領取新臺幣1萬元現金。

財政部今與金管會共同召開記者會，並邀請數位發展部及行政院打擊詐欺指揮中心參與，由金管會說明ATM領現的開放時間、操作流程及注意事項，並提醒民眾應認明普發現金唯一官方網站「https://10000.gov.tw」，以確保領取作業安全順利。

財政部說明，民眾可於ATM領現期間至全臺指定16家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙之ATM機臺領取普發現金，包括臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。全臺提供領現之ATM共2萬8千餘臺，覆蓋率超過8成，方便民眾領取。

ATM領取方式簡便，民眾僅需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取。如父母或監護人代領未滿13歲孩童之普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及未滿13歲孩童的健保卡號即可完成代領。

財政部說，ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。

財政部強調，普發現金領取方式多元且時間充裕，民眾可自由選擇登記入帳、ATM領現或郵局領現方式領取。政府不會主動用電話或簡訊聯絡民眾操作ATM或進行轉帳，如接獲可疑電話、訊息或電子郵件，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，全民共同防堵詐騙，安心領取普發現金。