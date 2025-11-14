台灣普發一萬紅到南韓 傳統市場老闆羨慕又激動：很讚

民眾期待已久的普發現金1萬元已經陸續開始登記、發放，而這項政策不僅在台灣引起話題，還紅到國外去。有一名到南韓旅遊的女網友表示，遇到一位傳統市場的老闆告訴她，有聽聞台灣要普發現金的事，讓他羨慕又激動地直呼很讚，貼文也在網路上引起討論。

這名女網友在Threads發文表示，日前在釜山傳統市場和一位老闆聊天，對方告訴她有聽說台灣要全民普發相當於韓元70萬的現金（約台幣1萬5），原PO則澄清只有1萬台幣，約45萬韓元，老闆聽了則說1萬台幣也很好，甚至還激動地說很讚，讓她笑說「台灣的普發1萬紅到韓國市場去了」。

貼文引起熱議，有人認為台灣人拿到錢出國玩，受惠的還是日韓，「我們拿到1萬去日韓消費刺激經濟呀」、「很正常，因為這是近期振興日韓經濟最重要的政策」、「回他：『好的是你們，台灣人拿錢來韓國跟日本旅遊，錢都是你們賺走』」。

還有網友分享自己遇到日、韓民眾對台灣的印象，「日韓到處都台灣人，日本買行李箱時，店員問我『台灣經濟很好嗎？為何台灣那麼多人出國玩』，只能笑著說對；韓國買東西時，老闆問哪裡人，一聽台灣，直接說台灣人很有錢，好多台灣來的」、「我去吃麵的小店老闆娘說『聽說台灣是很富裕的國家』」。

有其他網友透露其實南韓之前也有普發過現金，「但前段時間韓國也有發15萬韓幣（約台幣3千2）」、「韓國前陣子不是也有差不多的普發嗎？」、「韓國發的都已經花光了，領了兩次」。