普發1萬「463萬人自動入帳」 釋昭慧批：連「拒領」資格都斷除

普發1萬陸續入帳，其中符合勞保年金、災保年金類的民眾，無須任何動作直接入帳，遭玄奘大學宗教系教授釋昭慧痛批是對拒領者的無理冒犯，她批評，執政團隊竟然「服務到家」，不經當事人同意，就直接撥款入戶，讓拒領民眾看到存款簿而為之傻眼，執政團隊的本心，或許是為了便民，但也在無形中成了「助紂為虐」的共犯。

釋昭慧在臉書說，這2天，有幾位臉友告知政府已自動將「普發1萬元」匯入帳戶，甚至有人想退回卻不知該存回哪裡。身為「搶救國庫」團隊一員，她才驚覺，有11類民眾被取消「拒領」資格，只能被動收下這筆錢。首波共有1046萬人符合領取資格，其中463萬人為直接入帳、583萬人為登記入帳，被迫入帳者占總數約44%，這對463萬人中的「拒領」民眾，無疑是一種無禮冒犯。

釋昭慧表示，更嚴重的是，媒體、名嘴與網軍可以就此宣稱：果然沒有多少民眾「拒領」。各黨政客與「境外勢力」可以據此研判：台灣人果然很「愛錢」。可以想見，在不久的將來，為了收買「愛錢」的台灣民眾，各黨政客必將加碼推出更多揮霍國庫的方案。至於「停砍年金」，那只是揮霍國庫的「前菜」而已。

釋昭慧說，執政團隊明知藍白合謀，意在揮霍國庫，削弱國力，迫於選戰的形勢所逼，從拒絕「普發1萬」，到被迫普發1萬，再到放棄添加「拒領」選項，他們只能一而再，再而三地棄械投降。

她並認為，包括部分綠營政客在內，竟然與藍、白政客一唱一和，很有默契地對搶救國庫人士展開人格謀殺；並且順便劍指行政院長，搞出個「清君側」的戲碼。而執政團隊竟然「服務到家」，不經當事人同意，就直接撥款入戶，讓拒領民眾看到存款簿而為之傻眼，執政團隊的本心，或許是為了便民，但也在無形中成了「助紂為虐」的共犯。

釋昭慧直言，結論就是：無分藍、白、綠營政客，無論是為了「討好選民」，還是為了「摧毀台灣」，他們都在光天化日之下，大大方方地「竊國」。沒有誰是「無辜」，只有「主謀」與「從犯」之別。