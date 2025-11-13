普發1萬「防詐新招」做紅布條送市場 劉世芳：別被騙了

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳（中）今在部務會報會後記者會表示，正製作紅布條發送到傳統市場、鄉下地區的美容美髮院等地，希望透過多做廣告方式，協助防止相關詐騙。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳（中）今在部務會報會後記者會表示，正製作紅布條發送到傳統市場、鄉下地區的美容美髮院等地，希望透過多做廣告方式，協助防止相關詐騙。記者張曼蘋／攝影

普發現金1萬元陸續發放，根據內政部統計至11月10日，有7件被害案件發生，單件財損最高367餘萬元。內政部長劉世芳今在部務會報會後記者會表示，正製作紅布條發送到傳統市場、鄉下地區的美容美髮院等地，希望透過多做廣告方式，協助防止相關詐騙，紅布條要傳達的訊息是「錢是你的，不要被詐騙集團騙了！」

根據統計，警政署就持續追蹤與「普發現金」相關詐欺被害案件，統計至本月10日，共7件被害案件發生，1件為連結假冒普發現金網站盜刷信用卡的釣魚郵件，財損5萬多元；4件為假冒檢警，財損分別為51萬多元、84萬元、320萬元及367萬餘元；2件為騙取金融帳戶（卡片），財損0元。

劉世芳表示，普發現金政策已經上路，內政部、警政署同仁非常辛苦，通過很多不同的管道提醒全民不要被詐騙集團詐騙，因此內政部現在結合財政部，除了在警廣、教育廣播電台、台北廣播電台之外，警政署系統也請全台各地小功率電台協助防詐宣傳工作，同時結合國台客三語言系統，希望提供給偏鄉地區的老弱婦孺參考。

劉世芳表示，內政部也正製作紅布條給傳統市場以及鄉下地區的美容美髮院，不是連鎖知名的美髮院，而是在菜市場旁邊，幫人洗頭歐巴桑開的美髮院，像是這些地方都會發送紅布條，希望傳達「這些錢是你的，不要被詐騙集團騙了」，這是目前能努力的部分。

