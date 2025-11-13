花蓮光復及光復富田郵局加開假日服務 便利民眾領取普發現金
中華郵政公司配合政府推動「全民＋1 政府相挺」普發現金作業，自114年11月24日起，於全國各地郵局儲匯營業時間內提供領現服務。另為便利花蓮光復地區民眾，花蓮光復郵局與光復富田郵局將提供假日領現服務。
一、花蓮光復郵局（預計114年12月1日起恢復正常營業）假日營業資訊如下：
（一）營業日期：114年12月6日、7日、13日、14日、20日及21日。
（二）營業時間：上午8時30分至下午5時。
（三）營業項目：專辦普發現金領現服務。
二、光復富田郵局假日營業資訊如下：
（一） 營業日期：114年11月29日、30日，以及12月6日、7日、13日、 14日、20日及21日。
（二）營業時間：上午8時30分至12時，下午1時至4時30分。
（三）營業項目：專辦普發現金領現服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言