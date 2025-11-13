花蓮光復及光復富田郵局加開假日服務 便利民眾領取普發現金

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中華郵政公司配合政府推動「全民＋1 政府相挺」普發現金作業，自114年11月24日起，於全國各地郵局儲匯營業時間內提供領現服務。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

中華郵政公司配合政府推動「全民＋1 政府相挺」普發現金作業，自114年11月24日起，於全國各地郵局儲匯營業時間內提供領現服務。另為便利花蓮光復地區民眾，花蓮光復郵局與光復富田郵局將提供假日領現服務。

一、花蓮光復郵局（預計114年12月1日起恢復正常營業）假日營業資訊如下：

（一）營業日期：114年12月6日、7日、13日、14日、20日及21日。

（二）營業時間：上午8時30分至下午5時。

（三）營業項目：專辦普發現金領現服務。

二、光復富田郵局假日營業資訊如下：

（一） 營業日期：114年11月29日、30日，以及12月6日、7日、13日、 14日、20日及21日。

（二）營業時間：上午8時30分至12時，下午1時至4時30分。

（三）營業項目：專辦普發現金領現服務。

普發現金 普發一萬 花蓮 郵局 中華郵政
