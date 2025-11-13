有錢領不出？民眾普發現金入帳竟遭列「警示帳戶」 銀行局說明
普發現金1萬元首批撥款近日陸續入帳，卻有民眾遭銀行判定「資金流異常」凍結帳戶，導致「看得到吃不到」。金管會指出，已通令所有金融機構清查，若發現有相關情事，一定要在最短時間內返還現金，讓民眾能夠順利領得到。
此外，不少人注意到入帳訊息的備註「行政院發」、「全民＋1政府相挺」，遭藍白質疑「割稻尾第一」。行政院指出，不只普發現金，只要是政府機關發的錢，包括相關津貼，都會有此備註；金管會指出，因為金額是「批次到達」，備註有助金融機構辨識風險。
普發現金1萬元上路，提供登記入帳、ATM領現及郵局領現等多個管道，「全民+1政府相挺」官網已於11月10日起全面開放登記，已有千萬民眾成功領取。
不過，不少民眾帳戶入帳1萬元後，遭銀行系統判定資金流異常，列為「警示帳戶」，面臨有錢領不出的窘境。金管會銀行局長童政彰今天在行政院會後記者會說明，上午已通令所有金融機構清查，若發現有相關情事，一定要在最短時間內返還現金，讓民眾能夠順利領得到。
童政彰補充，針對金融機構進行帳戶管控時，可能「誤設」到民眾，金管會已召開相關會議，將督導金融機構精準阻詐，不能有任何「誤設」；若有，銀行必須虛心檢討，檢討相關參數或AI設定不精準，並在最短時間內恢復民眾帳戶正常使用。
童舉例，最常見的態樣是，許多未撥款的薪轉戶，突然間有大筆的錢進來，銀行無法聯絡到民眾，因此先進行帳戶管控；另一種是民眾去臨櫃領錢，銀行基於關心客戶擔心遭詐，因此有相關提問，兩種情況有所區別。
童政彰提到，過程中也從警方得到相關資訊，相關社群平台的發言，IP有可能來自於境外，甚至是柬埔寨，將持續要求銀行精準阻詐，不能鬆懈。
另針對藍白陣營質疑，行政院長卓榮泰曾稱普發現金違憲，如今發現金後卻標註「行政院發」，是在「割稻尾」。行政院發言人李慧芝說，只要是中央政府發的錢，都會備註「行政院發」，不只是普發現金。
童政彰說，因為款項是批次到達，所以有註記「行政院發」、「全民加一」，金融機構若有接收到此訊息，就能正確辨識這筆錢是直接給民眾，也不會造成金融機構把錢攔下來的狀況，有助金融機構進行相關風險辨識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言