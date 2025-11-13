有錢領不出？民眾普發現金入帳竟遭列「警示帳戶」 銀行局說明

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
普發現金1萬元首批撥款近日陸續入帳，卻有民眾遭銀行判定「資金流異常」凍結帳戶，導致「看得到吃不到」。示意圖／本報資料照
普發現金1萬元首批撥款近日陸續入帳，卻有民眾遭銀行判定「資金流異常」凍結帳戶，導致「看得到吃不到」。示意圖／本報資料照

普發現金1萬元首批撥款近日陸續入帳，卻有民眾遭銀行判定「資金流異常」凍結帳戶，導致「看得到吃不到」。金管會指出，已通令所有金融機構清查，若發現有相關情事，一定要在最短時間內返還現金，讓民眾能夠順利領得到。

此外，不少人注意到入帳訊息的備註「行政院發」、「全民＋1政府相挺」，遭藍白質疑「割稻尾第一」。行政院指出，不只普發現金，只要是政府機關發的錢，包括相關津貼，都會有此備註；金管會指出，因為金額是「批次到達」，備註有助金融機構辨識風險。

普發現金1萬元上路，提供登記入帳、ATM領現及郵局領現等多個管道，「全民+1政府相挺」官網已於11月10日起全面開放登記，已有千萬民眾成功領取。

不過，不少民眾帳戶入帳1萬元後，遭銀行系統判定資金流異常，列為「警示帳戶」，面臨有錢領不出的窘境。金管會銀行局長童政彰今天在行政院會後記者會說明，上午已通令所有金融機構清查，若發現有相關情事，一定要在最短時間內返還現金，讓民眾能夠順利領得到。

童政彰補充，針對金融機構進行帳戶管控時，可能「誤設」到民眾，金管會已召開相關會議，將督導金融機構精準阻詐，不能有任何「誤設」；若有，銀行必須虛心檢討，檢討相關參數或AI設定不精準，並在最短時間內恢復民眾帳戶正常使用。

童舉例，最常見的態樣是，許多未撥款的薪轉戶，突然間有大筆的錢進來，銀行無法聯絡到民眾，因此先進行帳戶管控；另一種是民眾去臨櫃領錢，銀行基於關心客戶擔心遭詐，因此有相關提問，兩種情況有所區別。

童政彰提到，過程中也從警方得到相關資訊，相關社群平台的發言，IP有可能來自於境外，甚至是柬埔寨，將持續要求銀行精準阻詐，不能鬆懈。

另針對藍白陣營質疑，行政院長卓榮泰曾稱普發現金違憲，如今發現金後卻標註「行政院發」，是在「割稻尾」。行政院發言人李慧芝說，只要是中央政府發的錢，都會備註「行政院發」，不只是普發現金。

童政彰說，因為款項是批次到達，所以有註記「行政院發」、「全民加一」，金融機構若有接收到此訊息，就能正確辨識這筆錢是直接給民眾，也不會造成金融機構把錢攔下來的狀況，有助金融機構進行相關風險辨識。

金管會銀行局長童政彰。記者黃婉婷／攝影
金管會銀行局長童政彰。記者黃婉婷／攝影

普發現金 普發一萬 行政院 金融機構 卓榮泰
